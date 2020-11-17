Трамп планировал атаковать ядерный объект в Иране, – The New York Times
Президент США Дональд Трамп намеревался нанести удар по подземному заводу в иранском Натанзе, где обогащают уран. Хозяин Белого дома даже проводил соответствующие консультации, но его удалось уговорить удержаться от такого решения.
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По информации издания The New York Times, 12 ноября Трамп интересовался вариантами конкретных действий относительно ядерного объекта в Иране. Говорилось о ракетном обстреле или кибератаке.
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Перед этим международные инспекторы сообщили о значительном увеличении запасов ядерных материалов в Иране.
Но американским чиновникам все же удалось отговорить хозяина Белого дома от идеи применения силы в Иране. Ведь удар по заводу в Натанзе мог легко превратиться в масштабный конфликт на Ближнем Востоке.
Известно, что на вышеупомянутой встречи с Трампом присутствовали:
- вице-президент Майк Пенс,
- госсекретарь Майк Помпео,
- новый глава Пентагона Кристофер Миллер,
- глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
В администрации Трампа пока не ответили на запрос журналистов прокомментировать публикацию.
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Что этому предшествовало
- 5 января власти Ирана объявили об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года по объемам обогащенного урана.
- Согласно документу, Иран планирует и в дальнейшем продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ), но теперь объемы обогащенного урана будут зависеть от потребностей Тегерана.
- 8 января Трамп заявил, что в Иране во время его правления не будет ядерного оружия. Произошло это после удара Тегерана по американским базам в Ираке.
- В начале ноября администрация Трампа заявила о готовности ввести новый пакет санкций против Ирана. Эту идею поддержал Израиль и ряд стран. Ограничения должны вступить в силу до 20 января.
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