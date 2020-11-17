Президент США Дональд Трамп намеревался нанести удар по подземному заводу в иранском Натанзе, где обогащают уран. Хозяин Белого дома даже проводил соответствующие консультации, но его удалось уговорить удержаться от такого решения.

Трамп хотел атаковать ядерный подземный завод в Иране: что известно

По информации издания The New York Times, 12 ноября Трамп интересовался вариантами конкретных действий относительно ядерного объекта в Иране. Говорилось о ракетном обстреле или кибератаке.

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Перед этим международные инспекторы сообщили о значительном увеличении запасов ядерных материалов в Иране.

Но американским чиновникам все же удалось отговорить хозяина Белого дома от идеи применения силы в Иране. Ведь удар по заводу в Натанзе мог легко превратиться в масштабный конфликт на Ближнем Востоке.

Известно, что на вышеупомянутой встречи с Трампом присутствовали:

вице-президент Майк Пенс,

госсекретарь Майк Помпео,

новый глава Пентагона Кристофер Миллер,

глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

В администрации Трампа пока не ответили на запрос журналистов прокомментировать публикацию.

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Что этому предшествовало