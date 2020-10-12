Трамп хотел выйти на публику в футболке с Суперменом, когда выписывался из больницы, — NYT
Президент США Дональд Трамп, когда выписывался из больницы 5 октября после борьбы с коронавирусом, хотел появиться на публике в футболке с Суперменом. Об этом пишут в американских СМИ.
Президент США хотел эффектно выйти из больницы, и по телефону говорил об этом со своими политтехнологами. Именно в футболке Супермена Трамп хотел вернуться в Белый дом, сообщает американская газета The New York Times.
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Зачем Трампу футболка с Суперменом
Он хотел сначала казаться слабым, появившись на публике. Но под классическую рубашку на пуговицах – одеть футболку с Суперменом, которую он продемонстрировал бы как символ силы, разорвав верхнюю одежду,
– написали в издании.
Как Трамп болеет коронавирусом
- 2 октября Дональд Трамп и его жена Мелания сообщили, что заразились коронавирусом.
- Президента госпитализировали в стационар в военно-медицинском госпитале.
- 5 октября Трамп выписался из больницы и вернулся в Белый дом.
- 10 октября президент уже провел предвыборный митинг.
- Пока еще не было информации о том, что Трамп сдал отрицательный тест на коронавирус.