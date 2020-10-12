Президент США Дональд Трамп, когда выписывался из больницы 5 октября после борьбы с коронавирусом, хотел появиться на публике в футболке с Суперменом. Об этом пишут в американских СМИ.

Президент США хотел эффектно выйти из больницы, и по телефону говорил об этом со своими политтехнологами. Именно в футболке Супермена Трамп хотел вернуться в Белый дом, сообщает американская газета The New York Times.

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Зачем Трампу футболка с Суперменом

Он хотел сначала казаться слабым, появившись на публике. Но под классическую рубашку на пуговицах – одеть футболку с Суперменом, которую он продемонстрировал бы как символ силы, разорвав верхнюю одежду,

– написали в издании.

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