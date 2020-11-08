Трамп: Миллионы бюллетеней прислали по почте людям, которые этого не просили
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года. 7 ноября он привел новый аргумент в подтверждение своей точки зрения: мол, голосовали по почте много людей, которые этого делать не собирались.
Республиканец Трамп в твиттере написал, что набрал 71 миллион "законных голосов". Этот показатель, по его убеждению, свидетельствует о его же победе на выборах, а не демократа Байдена.
Важно Выборы президента США: Байден получил окончательную победу
71 миллион законных голосов. Рекорд для действующего президента! Я выиграл выборы,
– заявил Трамп.
Пока, впрочем, официальных результатов президентских выборов в США нет – не во всех штатах подсчитали голоса. К тому же выборщики голосовать будут только в декабре. Однако по подсчетам СМИ (СNN, NBC, Associated Press и других), уверенно выигрывает как раз не Трамп, а Байден.
Джозеф Байден уже и успел поблагодарить американцев за свою победу: "Я имею честь, что вы выбрали меня возглавить нашу великую страну". И пообещал быть президентом всех американцев, а не только тех, которые за него проголосовали.
Трамп такие заявления считает преждевременными, ведь, мол, не СМИ устанавливают результаты выборов. К тому же "происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть".
Миллионы бюллетеней были отправлены по почте людям, которые даже об этом не просили,
– заявил Трамп.
Таким образом он продолжил свою генеральную линию отрицания необходимости голосования по почте (его ввели из-за пандемии коронавируса). Трамп уверен, что именно через почту было много фальсификаций, и часто об этом заявлял на протяжении всей кампании.
Ранее Трамп в своем заявлении сообщил, что в суде будет добиваться справедливости в подсчете бюллетеней (он хочет, чтобы хотя бы не учитывали те, которые поступили в комиссии после дня голосования). Это бы действительно могло изменить ситуацию с итоговыми процентами, ведь по почте голосовали в основном сторонники Байдена.
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