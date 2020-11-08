Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года. 7 ноября он привел новый аргумент в подтверждение своей точки зрения: мол, голосовали по почте много людей, которые этого делать не собирались.

Республиканец Трамп в твиттере написал, что набрал 71 миллион "законных голосов". Этот показатель, по его убеждению, свидетельствует о его же победе на выборах, а не демократа Байдена.

Важно Выборы президента США: Байден получил окончательную победу

71 миллион законных голосов. Рекорд для действующего президента! Я выиграл выборы,

– заявил Трамп.

Пока, впрочем, официальных результатов президентских выборов в США нет – не во всех штатах подсчитали голоса. К тому же выборщики голосовать будут только в декабре. Однако по подсчетам СМИ (СNN, NBC, Associated Press и других), уверенно выигрывает как раз не Трамп, а Байден.

Джозеф Байден уже и успел поблагодарить американцев за свою победу: "Я имею честь, что вы выбрали меня возглавить нашу великую страну". И пообещал быть президентом всех американцев, а не только тех, которые за него проголосовали.

Трамп такие заявления считает преждевременными, ведь, мол, не СМИ устанавливают результаты выборов. К тому же "происходили плохие вещи , которые нашим наблюдателям не позволили увидеть".

Миллионы бюллетеней были отправлены по почте людям, которые даже об этом не просили,

– заявил Трамп.

Таким образом он продолжил свою генеральную линию отрицания необходимости голосования по почте (его ввели из-за пандемии коронавируса). Трамп уверен, что именно через почту было много фальсификаций, и часто об этом заявлял на протяжении всей кампании.