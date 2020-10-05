Глава Белого дома мог несколько дней скрывать результаты положительного экспресс-теста на коронавирус. Он якобы даже приказал своему помощнику не сообщать никому эту информацию.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Так, Трамп якобы получил положительный тест на коронавирус еще 1 октября, до своего появления в эфире телеканала Fox News.

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В интервью американский лидер тогда сказал, что сдал тест, но еще не знает его результатов.

Я узнаю результаты этим вечером или завтра утром,

– сказал он.

Впрочем, американские СМИ утверждают, что Трамп к этому времени уже был осведомлен о результатах первого экспресс-теста, но ожидал подтверждения диагноза после более тщательной проверки.

Глава Белого дома якобы просил одного из своих помощников, осведомленного о результатах первого теста, не разглашать их.

Никому не говори,

– попросил его Трамп.

Заметим, что слухи о том, что Трамп заболел раньше, чем известил об этом общественность поползли, когда Белый дом и врачи президента начали рассказывать противоречивые данные о его состоянии.

Так, медики во время пресс-конференции 3 октября заявили, что прошло только 72 часа после того, как Трампу поставили диагноз. Поэтому, вероятно, о коронавирусе у него стало известно еще днем ​​30 сентября, а не поздно вечером 2 октября.

Между тем в Белом доме рассказывали, что 2 октября Трампу уже было трудно дышать, поэтому ему давали дополнительный кислород и госпитализировали в больницу.

Что известно о коронавирусе у Трампа