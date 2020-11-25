В США могут помиловать нескольких бывших помощников действующего президента Дональда Трампа. В частности, говорится о Майкле Флинне и Поле Манафорте, которых осудили за незаконные связи с россиянами.

Наиболее вероятным кандидатом на помилование является Флинн. Также рассматривается амнистия Джорджа Пападопулоса и Пола Манафорта. Впрочем, решение Трампа еще может измениться. Об этом сообщает американское издание CNN.

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Редакция напомнила, что ранее Трамп назвал своих помощников "жертвами политической аферы".

В чем обвинили бывших работников Белого дома

Джордж Пападопулос признан виновным в том, что дал заведомо ложные показания агентам ФБР, расследовавшим вмешательство России в американские выборы 2016 года. Бывший помощник американского президента пытался скрыть и преуменьшить свои контакты с российскими представителями, один из которых предлагал предоставить Трампу информацию для компромата на Хиллари Клинтон.

признан виновным в том, что дал заведомо ложные показания агентам ФБР, расследовавшим вмешательство России в американские выборы 2016 года. Бывший помощник американского президента пытался скрыть и преуменьшить свои контакты с российскими представителями, один из которых предлагал предоставить Трампу информацию для компромата на Хиллари Клинтон. Пол Манафорт работал консультантом президентских кампаний Республиканской партии, а с июня по август 2016 года возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа. Его осудили в 2018 года за налоговое и банковское мошенничество. В январе 2019 он еще и лишился лицензии на юридическую практику. Манафорт также лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича.

работал консультантом президентских кампаний Республиканской партии, а с июня по август 2016 года возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа. Его осудили в 2018 года за налоговое и банковское мошенничество. В январе 2019 он еще и лишился лицензии на юридическую практику. Манафорт также лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича. Майкл Флинн – бывший советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа. Занимал эту должность в 2017 году. Ушел в отставку с поста советника президента из-за противозаконных контактов с послом России Сергеем Кисляком.

Обратите внимание! На выборах президента США в 2020 году победил кандидат от демократов Джо Байден. Поэтому помилование бывших высокопоставленных чиновников может стать последним случаем, когда Трамп использует свои полномочия в этом вопросе в статусе президента США.