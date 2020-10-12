Дональд Трамп написал в Twiiter, что излечился от коронавирусной болезни и больше не представляет угрозы для окружающих. Социальная сеть Twitter обозначила сообщение президента США таким, что "вводит в заблуждение".

Пользователи соцсети указали, что сообщение Трампа нарушило правила Twitter по распространению фейковой и потенциально вредной информации, связанной с COVID-19.

Читайте также Врач Трампа заявил, что президент уже не заразен

В частности, Трамп утверждает, что у него выработался иммунитет к коронавирусной болезни. Поэтому он больше не является заразным.

Президент США также сообщил, что может продолжить встречи с электоратом в рамках своей предвыборной кампании. И уже 12 октября планирует собрать своих сторонников во Флориде.

Однако пока нет ни одного официального подтверждения, что человек сразу после выздоровления не передает вирус всем окружающим.

Twitter заблокировал новое сообщение Трампа / Скриншот

Соцсети не первый раз блокируют сообщения Трампа по COVID-19

Президент США в соцсетях написал, что сезонный грипп значительно опаснее коронавируса.

Приближается сезон гриппа! Многие люди каждый год, несмотря на наличие вакцины, – иногда более 100 тысяч – умирают от гриппа. Мы собираемся закрыть свою страну? Нет, мы научились жить с этим, как и учимся жить с ковидом, который для большинства населения гораздо менее смертельный,

– отметил он.

В Facebook удалили твит с таким пояснением: "Мы удаляем ложную информацию о серьезности COVID-19, поэтому удалили и это сообщение".

В Twitter твит не удалили, но заблокировали реакции на него и обозначили как таковой, в котором содержится потенциально вредна информация.

Справка. Дональд Трамп и его жена Мелания 2 октября сообщили, что заболели коронавирусом. 5 октября президент США вернулся в Белый дом. Американские СМИ заявляли, что после возвращения президента в резиденции многие работники заразились COVID-19.