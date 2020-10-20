Дональд Трамп раскритиковал главного инфекциониста США Энтони Фаучи из-за коронавируса COVID-19. Американский президент назвал его идиотом.

Об этом он говорил во время звонка в свой предвыборный штаб. Очевидцами разговора стали журналисты, сообщает AFP.

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Люди устали от COVID-19. Они говорят: что бы ни было, просто оставьте нас в покое. Людям надоело слушать Фаучи и всех этих идиотов,

- заявил Трамп.

"Если бы мы его послушали, у нас было бы 700 – 800 тысяч смертей", – добавил президент США. Он также отметил, что его увольнение перед президентскими выборами было бы непродуктивным.

Справка. По состоянию на 20 октября в США подтвердили 8 213 035 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 119 человек. Удалось выздороветь 3 272 603 пациентам.

"Он здесь, примерно, 500 лет", – пожаловался Трамп на 79-летнего инфекциониста, который руководит Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней.

Белый дом против Фаучи