"Люди устали от COVID-19":Трамп назвал идиотом главного инфекциониста США
Дональд Трамп раскритиковал главного инфекциониста США Энтони Фаучи из-за коронавируса COVID-19. Американский президент назвал его идиотом.
Об этом он говорил во время звонка в свой предвыборный штаб. Очевидцами разговора стали журналисты, сообщает AFP.
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Люди устали от COVID-19. Они говорят: что бы ни было, просто оставьте нас в покое. Людям надоело слушать Фаучи и всех этих идиотов,
- заявил Трамп.
"Если бы мы его послушали, у нас было бы 700 – 800 тысяч смертей", – добавил президент США. Он также отметил, что его увольнение перед президентскими выборами было бы непродуктивным.
"Он здесь, примерно, 500 лет", – пожаловался Трамп на 79-летнего инфекциониста, который руководит Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней.
Белый дом против Фаучи
- В мае администрация президента США запретила главному инфекционисту страны Энтони Фаучи давать показания в Конгрессе.
- Впоследствии в местных СМИ начали появились сообщения, что Белый дом избрал агрессивную тактику "травли" против него.
- Фаучи неоднократно уточнял или исправлял публичные комментарии Трампа о разработке методов лечения и вакцин от COVID-19.
- Ранее он заявил, что его семья получает регулярные угрозы из-за его советов по борьбе с коронавирусом.