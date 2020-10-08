Это было благословение от Бога, – Трамп о заражении COVID-19
Президент США Дональд Трамп после выздоровления от коронавируса назвал свой диагноз "благословением от Бога". Накануне врач политика заявил, что в крови президента обнаружены антитела к COVID-19.
В честь своего выздоровления Трамп 8 октября записал новое видеообращение к американцам и поделился им на своей странице в твиттере.
Обратите внимание По возвращении Трампа Белый дом превратился в рассадник коронавируса, – СМИ
Я думаю, что это было благословение от Бога, я поймал его (COVID-19 – 24 канал). Это было замаскированным благословением,
– признался президент США.
После выписки из военно-медицинского госпиталя Трамп решил не соблюдать самоизоляцию. Он вернулся к работе в своем Овальном кабинете в Белом доме. За первый рабочий день президент США провел несколько информационных брифингов.
Трамп рассказал, что уже провел брифинг из-за урагана Дельта, а также встретился с губернаторами Техаса и Луизианы. Он призвал жителей этих штатов прислушиваться к указаниям местных властей, чтобы быть готовыми к удару стихии.
COVID-19 у Трампа: что известно
- 2 октября Трамп заявил, что вместе с женой Меланией подхватил коронавирус.
- Впоследствии супругов госпитализировали в военно-медицинский госпиталь.
- Во время лечения от COVID-19 Трамп оставался на связи и информировал о ходе болезни на официальной странице в твиттере.