Президент США Дональд Трамп после выздоровления от коронавируса назвал свой диагноз "благословением от Бога". Накануне врач политика заявил, что в крови президента обнаружены антитела к COVID-19.

В честь своего выздоровления Трамп 8 октября записал новое видеообращение к американцам и поделился им на своей странице в твиттере.

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Я думаю, что это было благословение от Бога, я поймал его (COVID-19 – 24 канал). Это было замаскированным благословением,

– признался президент США.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

После выписки из военно-медицинского госпиталя Трамп решил не соблюдать самоизоляцию. Он вернулся к работе в своем Овальном кабинете в Белом доме. За первый рабочий день президент США провел несколько информационных брифингов.

Трамп рассказал, что уже провел брифинг из-за урагана Дельта, а также встретился с губернаторами Техаса и Луизианы. Он призвал жителей этих штатов прислушиваться к указаниям местных властей, чтобы быть готовыми к удару стихии.

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