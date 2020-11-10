Результаты выборов в США должны объявить уже вскоре, однако, по предварительным данным, демократ Джо Байден получил значительное количество голосов. Несмотря на это, действующий президент США Дональд Трамп не может признать лидерство Байдена и верит в свою победу.

Американский президент Дональд Трамп, комментируя результаты выборов в США, в очередной раз заявил, что выигрывает их. Об этом пишет The Washington Post.

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Мы делаем большой прогресс. Результаты на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой. Мы победим,

– заявил Трамп в твиттере.

The Washington Post утверждает, что это реакция на заявление соратника Джо Байдена о том, что некоторые его коллеги-республиканцы в Сенате попросили поздравить его с победой на выборах, поскольку не могут сделать это публично.

В то же время из твита Трампа непонятно, что он конкретно имеет в виду. К твиту о победе действующий президент США опубликовал высказывания избранное конгрессмена от Техаса Ронни Джексона о том, что США получат вакцину от коронавируса до конца года благодаря Трампу. Поэтому, вполне вероятно, что американский президент говорил именно о прорыве в производстве вакцины.



Заявление главы США Дональда Трампа / Скриншот из твиттера американского президента

Что Трамп говорит о результатах выборов в США