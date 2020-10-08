Китай заплатит большую цену за то, что сделал с миром, – Трамп записал новое видеообращение
Дональд Трамп записал новое видеообращение вечером 7 октября: президент США много хвалил врачей, серьезно ругал Китай, а также пообещал каждому американцу бесплатно выписать лекарство против коронавируса, которыми его лечили в медцентре Уолтера Рида.
Видеообращение президента США Дональда Трампа опубликовано на его странице в твиттере, пишет 24 канал.
К слову По возвращении Трампа Белый дом превратился в рассадник коронавируса, – СМИ
Главное из обращения Трампа от 7 октября
Сначала Трамп заявил: "Я вернулся". Здесь речь о том, что президент США снова в Белом доме, а уже не в больнице. Далее он похвалил США: что это величественная страна с величайшими врачами и другими специалистами.
А после этого начал рекламировать лекарства, которые, по мнению Трампа, спасли его.
Я провел в больнице 4 дня и не чувствовал себя не очень хорошо. Но врачи дали мне "Регенерон" – и я просто немедленно почувствовал себя хорошо,
– сказал президент США.
Далее Трамп пообещал предоставить разрешение на использование этого коктейля и его аналогов, направить его в больницы и бесплатно давать больным COVID-19 американцам. Потому что они же не виноваты, что больны.
Это не ваша вина, что такое случилось. Это вина Китая. И Китай заплатит большую цену за то, что сделал с миром,
– подытожил Дональд Трамп.
Что касается вакцины, то, по словам Трампа, она будет готова в США только после выборов.
Обратите внимание Трамп в соцсетях сравнил COVID-19 с гриппом - и немедленно получил наказание