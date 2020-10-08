Дональд Трамп записал новое видеообращение вечером 7 октября: президент США много хвалил врачей, серьезно ругал Китай, а также пообещал каждому американцу бесплатно выписать лекарство против коронавируса, которыми его лечили в медцентре Уолтера Рида.

Видеообращение президента США Дональда Трампа опубликовано на его странице в твиттере, пишет 24 канал.

К слову По возвращении Трампа Белый дом превратился в рассадник коронавируса, – СМИ

Главное из обращения Трампа от 7 октября

Сначала Трамп заявил: "Я вернулся". Здесь речь о том, что президент США снова в Белом доме, а уже не в больнице. Далее он похвалил США: что это величественная страна с величайшими врачами и другими специалистами.

А после этого начал рекламировать лекарства, которые, по мнению Трампа, спасли его.

Я провел в больнице 4 дня и не чувствовал себя не очень хорошо. Но врачи дали мне "Регенерон" – и я просто немедленно почувствовал себя хорошо,

– сказал президент США.

Для справки: то, что Трамп назвал "Регенерон" – это коктейль антител REGN-COV2, призванный снижать вирусную нагрузку и преодолевать симптомы коронавирусной болезни. Сейчас он еще находится на стадии изучения, то есть является экспериментальным.

Далее Трамп пообещал предоставить разрешение на использование этого коктейля и его аналогов, направить его в больницы и бесплатно давать больным COVID-19 американцам. Потому что они же не виноваты, что больны.

Это не ваша вина, что такое случилось. Это вина Китая. И Китай заплатит большую цену за то, что сделал с миром,

– подытожил Дональд Трамп.

Что касается вакцины, то, по словам Трампа, она будет готова в США только после выборов.