Трамп планирует до выборов подписать ядерное соглашение с Путиным, – СМИ
Американские СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп хочет до выборов успеть подписать соглашение с российским лидером Владимиром Путиным. Оно будет касаться ядерного вооружения.
Это соглашение может стать настоящим сюрпризом даже для части руководства Республиканской партии США и руководства Белого Дома утверждает издание Axis, которое ссылается на собственный источник, близкий к переговорам.
Интересно Трамп рассказал, как боролся с Россией и что сделал для Украины: видео
Как утверждает издание, в телефонных звонках Трамп и Путин обсуждают это соглашение уже в течение 6 месяцев. Недавно они отправили своих послов для более детального обсуждения.
Здесь говорится о встрече советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена и его российского коллеги Николая Патрушева, которая состоялась 2 октября в Женеве.
Администрация Дональда Трампа считает, что имеет принципиальные предложения, которые заслуживают поддержки российской стороны. Подписание соглашения может завершиться уже через неделю после переговоров США и России.
О каком соглашении говорится?
США и Россия давно ведут переговоры по соглашению о контроле за ядерным вооружением. Оно должно заменить соглашение, которое было подписано еще в 1991 году между США и СССР и действует только до февраля 2021 года.
Старое соглашение предусматривает равные лимиты на количество боезарядов и средств их доставки, а также лимиты на вес баллистических ракет. За время действия соглашения США несколько раз обвиняли Россию в его нарушении.
Впрочем за почти 30 лет с момента подписания старого соглашения мир сильно изменился. В частности глобальным игроком стал Китай, поэтому сейчас в США рассчитывают привлечь к соглашению и его.