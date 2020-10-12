Американские СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп хочет до выборов успеть подписать соглашение с российским лидером Владимиром Путиным. Оно будет касаться ядерного вооружения.

Это соглашение может стать настоящим сюрпризом даже для части руководства Республиканской партии США и руководства Белого Дома утверждает издание Axis, которое ссылается на собственный источник, близкий к переговорам.

Интересно Трамп рассказал, как боролся с Россией и что сделал для Украины: видео

Как утверждает издание, в телефонных звонках Трамп и Путин обсуждают это соглашение уже в течение 6 месяцев. Недавно они отправили своих послов для более детального обсуждения.

Здесь говорится о встрече советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена и его российского коллеги Николая Патрушева, которая состоялась 2 октября в Женеве.

Администрация Дональда Трампа считает, что имеет принципиальные предложения, которые заслуживают поддержки российской стороны. Подписание соглашения может завершиться уже через неделю после переговоров США и России.