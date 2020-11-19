США сняли обвинения с бывшего министра обороны Мексики, которого считают крестным отцом наркокартеля Н2. В Мексике заговорили о том, что этот шаг – "прощальный подарок" Трампа мексиканскому коллеге Обрадору.

В США обвинения уже сняли, в Мексике – пока не выдвинули

США сняли обвинения с бывшего главы минобороны Мексики генерала Сальвадора Сьенфуэгоса. Об этом говорится в совместном заявлении генпрокуроров США и Мексики Уильяма Барра и Алехандро Манеро, обнародованном 17 ноября.

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Сьенфуэгоса подозревают в сотрудничестве с наркокартелем и отмывании денег. Однако то, что его задержали в Лос-Анджелесе (это случилось 15 октября), создало между Мексикой и США определенное напряжение:

Власть Мексики возмутилась, что ее никто не предупредил о спецоперации против гражданина Мексики в США.

Чтобы избежать напряжения, США и Мексика поговорили и договорились: бывшего министра Мексики надо вернуть на родину, где местные правоохранители будут расследовать его возможные преступления.

Уникальность ситуации, собственно, в том, как рассказали в BBC , что Сьенфуэгос теперь действительно сможет вернуться на родину, н о Мексика не брала на себя обязательств выдвигать ему обвинения.

"Прощальный подарок Трампа"

В The Wall Street Journal привели комментарий по поводу ситуации представителя партии, членом которой ранее был президент Мексики – Фернандо Белаунзарана. Он считает, что снятие обвинений со Сьенфуэгоса в США – это:

"Прощальный подарок" президента США Дональда Трампа своем мексиканском коллеге Лопесу Обрадору и "кульминация их прекрасной дружбы".

Коротко о Сьенфуэгосе – бывшем министре и вероятном наркобароне

Сальвадору Сьенфуэгосу – 72 года, в настоящее время он является пенсионером. А вот с 2012 по 2018 он возглавлял армию Мексики при президенте Энрике Ньето.

Спецслужбы США давно подозревали его в причастности к незаконному обороту героина, кокаина и других наркотиков, а главное – в сотрудничестве с одним из самых жестоких картелей Мексики Н2.

В США выяснили, что генерал Сьенфуэгос – это печально известный наркобарон "Эль Падриньо" ("Крестный отец"), мощная фигура в картеле, которая играла ключевую роль в процессе торговли наркотиками.