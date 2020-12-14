Президент США Дональд Трамп не намерен пока прививаться от коронавируса. Однако планирует сделать это позже. Такой подход глава США предлагает другим американским чиновникам.

Что говорит Трамп

Люди, которые работают в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже, если в этом нет особой необходимости. Об этом Трамп написал в твиттере.

Кстати В США уже начали развозить первую партию вакцины Pfizer от COVID-19

Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую брать вакцину, но надеюсь сделать это в подходящее время,

– отметил глава США.

Правда, ранее американские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что Трамп и другие высокопоставленные политики США в ближайшие дни получат возможность сделать прививку.

Вакцинация американского руководства якобы должна была длиться в течение 10 дней. Заметили, что такая мера должна была убедить американцев в безвредности вакцины.

Обратите внимание! Осенью Трамп с женой уже переболели коронавирусом.

Вакцинация в США: что известно