Трамп пока не планирует прививаться от COVID-19
Президент США Дональд Трамп не намерен пока прививаться от коронавируса. Однако планирует сделать это позже. Такой подход глава США предлагает другим американским чиновникам.
Что говорит Трамп
Люди, которые работают в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже, если в этом нет особой необходимости. Об этом Трамп написал в твиттере.
Кстати В США уже начали развозить первую партию вакцины Pfizer от COVID-19
Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую брать вакцину, но надеюсь сделать это в подходящее время,
– отметил глава США.
Правда, ранее американские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что Трамп и другие высокопоставленные политики США в ближайшие дни получат возможность сделать прививку.
Вакцинация американского руководства якобы должна была длиться в течение 10 дней. Заметили, что такая мера должна была убедить американцев в безвредности вакцины.
Вакцинация в США: что известно
- Накануне в США разрешили использование вакцины от COVID-19, разработанную американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech.
- В Штатах уже начали развозить первую партию вакцин.
- Несмотря на эффективность в 95%, препарат имеет некоторые побочные аллергические эффекты.
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