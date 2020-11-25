Дональд Трамп 24 ноября принял участие в традиционной церемонии, которая ежегодно проходит в канун Дня благодарения. Президент США распорядился "помиловать" индейку по кличке "Корн".

Церемония состоялась в Розовом саду Белого дома. Специально для этого из города Волкот, штат Айова, в Вашингтон привезли двух индеек – Корн и Коб. Об этом сообщает ABC.

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До начала церемонии индейки находились в отеле Willard Intercontinental Hotel.



Индейки Корн и Коб / Фото Getty images

"Корн, я дарую тебе помилование", – произнес Трамп во время традиционной церемонии перед Днем благодарения.

Президент США распорядился "помиловать" только одну индейку. Однако согласно традиции, жизнь даруется и второй индейке. Именно поэтому для церемонии было выбраны две птицы.

Наряду с Дональдом Трампом на церемонии присутствовала и его жена Мелания.



Дональд и Мелания Трамп / Фото Associated Press

Американцы сами выбирали, какую из индеек должен "помиловать" Трамп

Интересно, что американцы накануне выбирали, какая из птиц будет участвовать в церемонии.

В частности, на официальной странице Белого дома было опубликовано голосование "Какую индейку должен "помиловать" Дональд Трамп во время Национальной церемонии помилования?".

Meet your National Thanksgiving Turkey candidates!



First up, "Corn," who loves college football and hopes to visit the Iowa State Fair one day: pic.twitter.com/eSFvxqddi7 — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2020