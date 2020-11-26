Дональд Трамп перед завершением своей президентской каденции решил подписать указ о помиловании своего бывшего советника. Речь идет о генерале Майкле Флинне, которого посадили в тюрьму после так называемого Рашагейт.

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн еще в 2017 году признал себя виновным в тайных контактах с российским послом Сергеем Кисляком, напоминает 24 канал .

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Скандал стал следствием расследования специального прокурора Мюллера и получил название в СМИ Рашагейт (по аналогии со знаменитым скандалом Уотергейт в США в начале 70-х, после которого президент Никсон ушел в отставку).

И вот перед окончанием своей президентской каденции Трамп (который проиграл выборы Байдену) объявил о помиловании Флинна. Об этом глава Белого дома написал в среду, 25 ноября, в твиттере.

Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю его и его замечательную семью! И знаю, что у вас теперь будет действительно фантастический День Благодарения,

– сообщил Трамп.

Для меня большая честь объявить о том, что генерал Майкл Т. Флинн получил полное помилование. Поздравляем @GenFlynn и его замечательную семью, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День Благодарения! - Дональд Дж. Трамп (@realDonaldTrump) 25 ноября 2020 г.

Заметим, Майкл Флинн был советником Трампа по национальной безопасности (правда, аж 24 дня) и работал в разведывательное управление Пентагона. И при этом не скрывал связей с Россией, более того – неоднократно давал комментарии российском пропагандистском канала RT.