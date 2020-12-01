Трамп понимает, что проиграл, но покидать Белый дом не хочет, – СМИ
Пока еще действующий президент США понимает, что не имеет никаких шансов задержаться в кресле главы Белого дома, но продолжает оспаривать результаты выборов. Трамп продолжает верить в то, что еще может победить, хотя он полностью осознает, что проиграл вопреки своим заявлениям о мошенничестве и фальсификации.
Следовательно, Дональд Трамп и дальше продолжит оспаривать результаты выборов. Об этом информирует CNN со ссылкой на двоих советников Белого дома.
Ранее Трамп согласился покинуть Белый дом, но есть условие
Да, он это понимает,
– сказал телеканалу близкий советник Трампа, отвечая на вопрос, осознает ли президент, что проиграл выборы.
По словам советников, Трамп хочет верить в то, что он еще может победить, но он полностью осознает, что проиграл вопреки своим заявлениям в твиттере и СМИ.
Интересно, что ранее Трамп неоднократно называл телеканал CNN распространителем фальшивых новостей о его деятельности и сомневался в реальности его источников.
Заметим, что накануне в штатах Висконсин и Аризона подтвердили победу на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
В ответ на эти новости Трамп написал в своем твиттере: "Такова тотальная коррупция. Так грустно за нашу страну!"
Выборы в США: коротко о главном
- 3 ноября в США прошли президентские выборы.
- Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден, однако действующий президент Дональд Трамп заявил о многочисленных фальсификациях.
- Республиканец требовал пересчета голосов и отстаивал свое мнение в судах.
- Между тем Байден уже рассказал, что будет делать в течение первых 100 дней в должности.
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