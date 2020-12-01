Пока еще действующий президент США понимает, что не имеет никаких шансов задержаться в кресле главы Белого дома, но продолжает оспаривать результаты выборов. Трамп продолжает верить в то, что еще может победить, хотя он полностью осознает, что проиграл вопреки своим заявлениям о мошенничестве и фальсификации.

Следовательно, Дональд Трамп и дальше продолжит оспаривать результаты выборов. Об этом информирует CNN со ссылкой на двоих советников Белого дома.

Ранее Трамп согласился покинуть Белый дом, но есть условие

Да, он это понимает,

– сказал телеканалу близкий советник Трампа, отвечая на вопрос, осознает ли президент, что проиграл выборы.

По словам советников, Трамп хочет верить в то, что он еще может победить, но он полностью осознает, что проиграл вопреки своим заявлениям в твиттере и СМИ.

Интересно, что ранее Трамп неоднократно называл телеканал CNN распространителем фальшивых новостей о его деятельности и сомневался в реальности его источников.

Заметим, что накануне в штатах Висконсин и Аризона подтвердили победу на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В ответ на эти новости Трамп написал в своем твиттере: "Такова тотальная коррупция. Так грустно за нашу страну!"

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