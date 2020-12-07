Дональд Трамп заверил своих сторонников, что сможет добиться обжалования результатов президентских выборов в США. Он уверен, что останется у власти на второй срок.

Что сказал Трамп

Президент США Трамп, который хотел переизбраться на второй срок, традиционно подчеркнул, что результаты голосования якобы сфальсифицировали. Об этом американский лидер заявил во время митинга в штате Джорджи, сообщает Интерфакс-Украина.

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Они (сторонники демократов – 24 канал) жульничали и сфальсифицировали результаты наших выборов. Однако в итоге мы все равно победим,

– заметил Трамп.

По его словам, для такого результата нужны "смелые люди", благодаря которым "мы скоро сможем обратиться в Верховный суд". Такие планы президента вызвали бурную позитивную реакцию среди протестующих.

Обратите внимание! После президентских выборов в США – это первый митинг для Трампа. В Джорджию американский лидер прибыл, чтобы поддержать двух местных республиканцев, которые в январе примут участие в выборах в сенат. Именно от результатов этого голосования зависит, сохранят ли республиканцы большинство в сенате.

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