Трамп пообещал, что останется у власти на второй срок
Дональд Трамп заверил своих сторонников, что сможет добиться обжалования результатов президентских выборов в США. Он уверен, что останется у власти на второй срок.
Что сказал Трамп
Президент США Трамп, который хотел переизбраться на второй срок, традиционно подчеркнул, что результаты голосования якобы сфальсифицировали. Об этом американский лидер заявил во время митинга в штате Джорджи, сообщает Интерфакс-Украина.
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Они (сторонники демократов – 24 канал) жульничали и сфальсифицировали результаты наших выборов. Однако в итоге мы все равно победим,
– заметил Трамп.
По его словам, для такого результата нужны "смелые люди", благодаря которым "мы скоро сможем обратиться в Верховный суд". Такие планы президента вызвали бурную позитивную реакцию среди протестующих.
Выборы в США: главное
- На президентских выборах в США победу одержал кандидат от демократов Джо Байден.
- Трамп отказывается принимать свое поражение. Президент заявляет о массовых фальсификациях на выборах.
- Суд отменил ряд исков Трампа о якобы нарушениях во время голосования.
- По данным СМИ, лидер государства примет участие в следующих выборах президента США в 2024 году.
- В то же время, по информации некоторых изданий, Трамп планирует объявить о своем участии в предстоящих выборах в день инаугурации Байдена.
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