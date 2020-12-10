Действующий президент США Дональд Трамп пообещал продолжить свою борьбу за победу на выборах. Об этом он заявил после того, как в Верховный суд подали новый иск от штата Техас с требованием признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. К иску 9 декабря присоединились еще 17 штатов.

Ранее 8 декабря Верховный суд отклонил просьбу республиканцев из Пенсильвании отменить результаты выборов в штате, где Байден опередил Трампа на 81 тысячу голосов. Об этом информирует "Голос Америки".

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Иск от генпрокурора

Иск в Верховный суд подал генпрокурор Техаса Кен Пакстон.

Он считает, что сотрудники избирательных комиссий в 4 штатах, против которых был подан иск, использовали пандемию COVID-19 как неконституционный повод для изменения правил голосования в обход законодательных собраний своих штатов .

. Пакстон попросил Верховный суд перенести дату голосования в Коллегии выборщиков, а также запретить избирателям от Джорджии, Висконсина, Мичигана и Пенсильвании участвовать в голосовании.

Вместо этого генпрокурор Техаса попросил Верховный суд разрешить законодательному собранию этих штатов назначить других выборщиков – вероятно, сторонников Трампа. Высший суд страны дал 4 штатам время до четверга, чтобы отреагировать на иск Пакстона.

В поддержку иска Пакстона выступили также генеральные прокуроры штатов Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Южная Каролина, Северная Дакота, Южная Дакота, Теннесси, Юта и Западная Вирджиния.

Что заявил Трамп

Трамп заявил, что вмешается в новый иск в Верховный суд от генпрокурора Техаса. В своем твиттере 9 декабря он написал, что существует "множество доказательств масштабных фальсификаций" по меньшей мере в 4 штатах, упомянутых в техасском иске. Действующий президент пообещал в скором времени "спасти страну". Он добавил, что полученные его командой данные свидетельствуют о том, что Трамп "не мог проиграть" Байдену.

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Реакция прокуроров и сенаторов на иск Пакстона

Генеральные прокуроры перечисленных в иске штатов уже назвали техасский иск "ошибочным".

При всем уважении, генеральный прокурор Техаса ошибается в отношении Джорджии в конституционном, юридическом и фактическом планах,

– заявила пресс-секретарь генпрокурора-республиканца штата Джорджия Крисс Карр.

Генпрокуроры-демократы Дана Нессель из Мичигана, Джош Шапиро из Пенсильвании и Джош Коул из Висконсина назвали иск Пакстона попыткой "ввести общественность в заблуждение и нанести вред нашей Конституции".

В то же время сенатор-республиканец штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что на следующей неделе он созовет слушание в Комитете внутренней безопасности, который рассмотрит вопрос нарушений во время выборов.

Зато другой сенатор-республиканец штата Теннесси Ламар Александер сказал, что если Коллегия выборщиков подтвердит победу Байдена, то Трамп должен будет признать свой проигрыш.

Когда объявят имя нового президента США

В понедельник, 14 декабря, должно состояться заседание Коллегии выборщиков, где объявят имя официального победителя президентской гонки 2020 года в США.

Фактически она должна подтвердить победу Байдена, который заручился поддержкой 306 голосов выборщиков. У Трампа их – 232.

6 января 2021 года Конгресс должен будет рассмотреть и утвердить результаты голосования в Коллегии выборщиков.

Инаугурация нового президента состоится в полдень 20 января на Капитолийском холме.

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Предварительные результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала