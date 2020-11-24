Трамп позволил начать процедуру передачи власти Байдену
Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) "делать, что надо" по первичных протоколах передачи власти между президентами США. Но поражение так и не признал.
Дональд Трамп признал и одновременно не признал поражение
Трамп в твиттере 23 ноября написал: "В интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде сделать то, что нужно сделать с начальными протоколами". Речь об Эмили Мерфи – главе Управления общих служб (GSA).
- Однако, как заметил 24 канал, Трамп продолжает настаивать, что верит в свою победу и будет доказывать ее в судах.
Напомним В штабе Трампа подали апелляцию на решение суда Пенсильвании
Тем временем в CNN сообщили, что в GSA фактически признали Байдена победителем президентских выборов. И сообщили о готовности начать формальную процедуру передачи власти.
- Интересно, что Трамп написал о преследовании, угрозах и издевательствах, которым якобы подверглась госпожа Мерфи.
- А вот сама глава GSA заверила, что на нее не оказывали давления, и решение она приняла самостоятельно.
Твит Трампа, где он признает и не признает свое поражение на выборах одновременно / Скриншот
Коротко о выборах президента США 2020
- Джо Байдена ведущие медиа США признали избранным президентом на основании предварительных результатов голосования во всех штатах (306 голосов выборщиков против 232). Байден должен официально вступить в должность 20 января 2021 года.
- Дональд Трамп поражение не признает, обвиняет всех в фальсификациях и требует пересчета голосов в судах. Однако пока ни одного факта мошенничества на выборах его команде доказать не удалось.
- В то же время Байдена уже поздравили многие мировые лидеры. Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил Байдена на встречу с главами стран ЕС и призвал восстановить "крепкий союз" ЕС и США.
К слову Россия до сих пор не поздравила Байдена с победой на выборах в США: Путин объяснил, почему
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