Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) "делать, что надо" по первичных протоколах передачи власти между президентами США. Но поражение так и не признал.

Дональд Трамп признал и одновременно не признал поражение

Трамп в твиттере 23 ноября написал: "В интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде сделать то, что нужно сделать с начальными протоколами". Речь об Эмили Мерфи – главе Управления общих служб (GSA).

Однако, как заметил 24 канал , Трамп продолжает настаивать, что верит в свою победу и будет доказывать ее в судах.

Напомним В штабе Трампа подали апелляцию на решение суда Пенсильвании

Тем временем в CNN сообщили, что в GSA фактически признали Байдена победителем президентских выборов. И сообщили о готовности начать формальную процедуру передачи власти.

Интересно, что Трамп написал о преследовании, угрозах и издевательствах , которым якобы подверглась госпожа Мерфи.

А вот сама глава GSA заверила, что на нее не оказывали давления, и решение она приняла самостоятельно.



Твит Трампа, где он признает и не признает свое поражение на выборах одновременно / Скриншот

Коротко о выборах президента США 2020

Джо Байдена ведущие медиа США признали избранным президентом на основании предварительных результатов голосования во всех штатах (306 голосов выборщиков против 232). Байден должен официально вступить в должность 20 января 2021 года.

Дональд Трамп поражение не признает, обвиняет всех в фальсификациях и требует пересчета голосов в судах. Однако п ока ни одного факта мошенничества на выборах его команде доказать не удалось.

В то же время Байдена уже поздравили многие мировые лидеры. Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил Байдена на встречу с главами стран ЕС и призвал восстановить "крепкий союз" ЕС и США.