Президент США Дональд Трамп решил обнародовать документы, которые якобы касаются его связей с Москвой. Также рассекретят информацию о скандале про переписку Хиллари Клинтон на посту госсекретаря.

Трамп санкционировал рассекречивание документов по крупнейшим скандалам

Дело о влиянии россиян на выборы президент США Трамп назвал самым большим преступлением в истории. Об этом глава Белого дома написал в Твиттере.

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Я полностью санкционировал полное рассекречивание всех документов, касающихся крупнейшего политического преступления в американской истории российского обмана. Это касается и скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон,

– написал Трамп.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Что известно о вмешательстве России в выборы президента США

В 2019 году спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование относительно возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Мюллер обнаружил, что Москва действительно пыталась влиять на выборы. Более того, представители Трампа встречались с россиянами.

Генпрокурор после получения информации заявил, что признаков сотрудничества России и самого Трампа не обнаружили. Никаких обвинений Трампу не выдвинули.

Коротко о скандале с перепиской Клинтон

Во время предвыборной кампании 2016 года Клинтон раскритиковали за то, что она использовала частную электронную почту во время работы Госсекретарем в 2009 – 2013 годах. ФБР начало расследование. Однако, в его результате, никаких обвинений Клинтон тоже не выдвинули.

Впоследствии дело снова возобновили – за короткий период до самого голосования. В СМИ выдвигали версию, что именно этот скандал помешал Клинтон одержать победу над Трампом.