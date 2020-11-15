Действующий президент США Дональд Трамп, который хотел переизбраться на второй срок, впервые публично отреагировал на победу своего оппонента Джо Байдена. Демократ победил, потому что на голосованиях якобы были фальсификации.

Ранее Трамп отрицал, что на президентских выборах победил кандидат от демократов Байден. Однако в своем твиттере 15 ноября глава США фактически признал свое поражение.

Важно Суд отклонил ряд исков Трампа о нарушении на выборах

Он победил, потому что выборы были фальсифицированными. Без наблюдателей. Голосование проводилось по подсчетам частной компании Radical Left, у которой плохо репутация. У них было плохое оборудование даже для Техаса,

– заявил Трамп.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Заметим, в ночь на 15 ноября во США возникли столкновения между сторонниками и противниками Трампа. Люди жестоко дрались и кидали друг в друга бутылками. В результате столкновений были пострадавшие. Правоохранители задержали по меньшей мере 20 нарушителей.

Главное о выборах в США

Официальный день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября.

На выборах победил демократ Байден.

Трамп возмутился своим поражением. Он заявил, что у него есть доказательства фальсификаций на выборах и обратился в суд.

В то же время суд отклонил часть исков президента.

Результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала