Дональд Трамп не признает официальные результаты президентских выборов. Его команда даже провела параллельный подсчет голосов. Такие действия – часть его политической кампании. Трампу нужно покинуть Белый дом с ореолом политика, которого несправедливо лишили президентского поста.

В его понимании, это будет стартом в президентской кампании, которая состоится в 2024 году. Об этом в эфире 24 канала рассказал публицист Андрей Пионтковский, который сейчас находится в США.

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Он считает, что Трамп соберет во Флориде большой митинг в день инаугурации Байдена. Туда съедутся десятки тысяч его сторонников. Именно там он повторит стандартные обвинения относительно сфальсифицированных результатов.

И непосредственно во время этого митинга объявит о своей кандидатуре на предстоящих выборах президента США в 2024 году.

Верховный суд единогласно отверг все обвинения Трампа, – Пионтковский

Андрей Пионтковский отметил, что Трамп развернул громкую кампанию опровержения результатов. Его команда подала около 50 исков, 2 из них дошли до Верховного суда США.

Преимущественно для рассмотрения судей либо назначили республиканцы, либо служители Фемиды и сами придерживались взглядов этой партии. Однако наиболее яркий случай в этой ситуации с Верховным судом.

Из 9 человек там 6 сочувствующих республиканцам. 3 – недавно были назначены на должности Трампом. Очевидно, он надеялся, что это заставит их голосовать, соглашаясь с его обвинениями,

– заметил публицист.

Однако Верховный суд единогласно отверг все обвинения Трампа. По мнению Пионтковского, в этом поведении судебной системы видится высшая победа демократии, основа силы и стабильности этого государства.

Справка. Коллегия выборщиков проголосовала за признание Джозефа Байдена президентом. Всего демократ получил 306 голосов против 232 за действующего президента Дональда Трампа. Больше о выборах в США – читайте по ссылке.