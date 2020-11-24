Президент США Дональд Трамп разрешил начать процедуру передачи государственной власти Джо Байдену. Однако это не означает, что республиканец признал свое поражение. Он и дальше будет отмечать фальсификацию выборов.

Что сказал Трамп

Трамп, который хотел переизбраться на еще один срок, заявил, что его решение о передаче власти Байдену не имеет ничего общего с признанием победы демократа. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

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Какое отношение имеет разрешение GSA на предварительную работу с демократами к продолжению нашей работы по признанию выборов самыми коррумпированными в американской политической истории? Мы идем полным ходом вперед,

– заявил Трамп.

По словам политика, он никогда не уступит фальшивым бюллетеням и компании Dominion, которая поставляла машины для голосования.

What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & “Dominion”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020

Накануне Трамп разрешил передачу власти

Политик 23 ноября написал в твиттере, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) о передаче власти между президентами США: "В интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде сделать то, что нужно по первоначальным протоколам".

Однако свое поражение Трамп не признал.

Главное о выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Победу одержал кандидат от демократов Джо Байден.

В то же время Трамп не соглашается с результатами выборов. Политик заявил о массовых фальсификациях. Он требует пересчета голосов избирателей.

Американский лидер подал ряд исков, которые суд уже успел отменить.



Результаты выборов в США / Инфографика 24 канала