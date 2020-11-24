Трамп продолжит борьбу с "самыми коррумпированными выборами в США"
Президент США Дональд Трамп разрешил начать процедуру передачи государственной власти Джо Байдену. Однако это не означает, что республиканец признал свое поражение. Он и дальше будет отмечать фальсификацию выборов.
Что сказал Трамп
Трамп, который хотел переизбраться на еще один срок, заявил, что его решение о передаче власти Байдену не имеет ничего общего с признанием победы демократа. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.
Интересно В США назвали решение Трампа о выходе из Договора об открытом небе безрассудным
Какое отношение имеет разрешение GSA на предварительную работу с демократами к продолжению нашей работы по признанию выборов самыми коррумпированными в американской политической истории? Мы идем полным ходом вперед,
– заявил Трамп.
По словам политика, он никогда не уступит фальшивым бюллетеням и компании Dominion, которая поставляла машины для голосования.
Накануне Трамп разрешил передачу власти
Политик 23 ноября написал в твиттере, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) о передаче власти между президентами США: "В интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде сделать то, что нужно по первоначальным протоколам".
Однако свое поражение Трамп не признал.
Главное о выборах в США
- 3 ноября в США состоялись президентские выборы.
- Победу одержал кандидат от демократов Джо Байден.
- В то же время Трамп не соглашается с результатами выборов. Политик заявил о массовых фальсификациях. Он требует пересчета голосов избирателей.
- Американский лидер подал ряд исков, которые суд уже успел отменить.
Поделиться новостью