Штаб действующего президента США Дональда Трампа согласился перенести второй раунд дебатов с кандидатом от демократов Джо Байденом с 15 на 22 октября. Третий рануд, соответственно, должен состояться 29 октября.

Трамп категорически отказался от виртуальных дебатов

О таком решении избирательного штаба сообщил руководитель кампании Трампа Билл Степьен, информирует AP.

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Ранее у действующего главы Белого дома решительно отвергли предложение провести виртуальные дебаты 15 октября. Такое решение предложила Комиссия по президентским дебатам.

Нет причин менять формат дебатов, - штаб Трампа

В штабе Трампа считают, что комиссия подыгрывает демократам и просто стремится не допустить очной встречи действующего президента и Байдена.

Нет никаких медицинских показаний для того, чтобы комиссия переносила дискуссию в виртуальный формат, или откладывала ее, или меняла каким-то образом,

– отметил Степьен.

Обратите внимание! В начале октября у Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирус. Главу Белого дома госпитализировали. Сейчас Трамп чувствует себя лучше и уже даже планирует участвовать в публичных мероприятиях.

Что известно о президентских выборах в США?

29 сентября в США состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональда Трампа и Джо Байдена.

За нового президента американцы будут голосовать 3 ноября 2020 года.



Рейтинги Трампа и Байдена после первого раунда дебатов / Инфографика 24 канала