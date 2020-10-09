Трамп против Байдена: второй раунд дебатов могут перенести на 22 октября
Штаб действующего президента США Дональда Трампа согласился перенести второй раунд дебатов с кандидатом от демократов Джо Байденом с 15 на 22 октября. Третий рануд, соответственно, должен состояться 29 октября.
Трамп категорически отказался от виртуальных дебатов
О таком решении избирательного штаба сообщил руководитель кампании Трампа Билл Степьен, информирует AP.
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Ранее у действующего главы Белого дома решительно отвергли предложение провести виртуальные дебаты 15 октября. Такое решение предложила Комиссия по президентским дебатам.
Нет причин менять формат дебатов, - штаб Трампа
В штабе Трампа считают, что комиссия подыгрывает демократам и просто стремится не допустить очной встречи действующего президента и Байдена.
Нет никаких медицинских показаний для того, чтобы комиссия переносила дискуссию в виртуальный формат, или откладывала ее, или меняла каким-то образом,
– отметил Степьен.
Что известно о президентских выборах в США?
29 сентября в США состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональда Трампа и Джо Байдена.
За нового президента американцы будут голосовать 3 ноября 2020 года.
Рейтинги Трампа и Байдена после первого раунда дебатов / Инфографика 24 канала