Трамп провел массовый митинг через 9 дней после заражения COVID-19: был без маски
Президент США Дональд Трамп 10 октября впервые после заражения COVID-19 провел предвыборный митинг. Своих сторонников Трамп заверил, что чувствует себя прекрасно.
Свою речь Трамп произнес с балкона Белого дома, сообщает Интерфакс-Украина.
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"Чувствую себя прекрасно", – заверил президент.
Однако, как сообщало американское издание CNN, пока неизвестно, является ли Трамп носителем COVID-19. С момента, когда президент США получил положительный тест на коронавирус, прошло всего 9 дней.
Что сказал Трамп
Во время митинга Трамп расхваливал достижения своей администрации и критиковал главного соперника – демократа Джо Байдена.
Мы приступаем к массовому проведению предвыборных мероприятий, ведь не можем допустить, чтобы наша страна стала социалистической... или какой-то еще более ужасной,
– подчеркнул президент США.
Предстоящие выборы Трамп назвал важнейшими в истории страны.
Реакция людей
Поклонники неистовствовали от слов Трампа. Они скандировали "Мы вас любим". И растроганный Трамп заявил, что тоже их любит.
Что известно о COVID-19 у Трампа
- Трамп сообщил о своем заражении коронавирусом 2 октября.
- Президента госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.
- Ряд американских СМИ сообщали, что состояние президента ухудшилось, и Трамп нуждается в кислородной терапии.
- Однако уже через несколько часов Трамп опроверг эту информацию.
- Президента выписали из госпиталя 5 октября.