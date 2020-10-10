Президент США Дональд Трамп 10 октября впервые после заражения COVID-19 провел предвыборный митинг. Своих сторонников Трамп заверил, что чувствует себя прекрасно.

Свою речь Трамп произнес с балкона Белого дома, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Чувствую себя прекрасно", – заверил президент.

Однако, как сообщало американское издание CNN, пока неизвестно, является ли Трамп носителем COVID-19. С момента, когда президент США получил положительный тест на коронавирус, прошло всего 9 дней.

Что сказал Трамп

Во время митинга Трамп расхваливал достижения своей администрации и критиковал главного соперника – демократа Джо Байдена.

Мы приступаем к массовому проведению предвыборных мероприятий, ведь не можем допустить, чтобы наша страна стала социалистической... или какой-то еще более ужасной,

– подчеркнул президент США.

Предстоящие выборы Трамп назвал важнейшими в истории страны.

Реакция людей

Поклонники неистовствовали от слов Трампа. Они скандировали "Мы вас любим". И растроганный Трамп заявил, что тоже их любит.

LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks at a peaceful protest for law & order https://t.co/BlGvcjjNVX — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020

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