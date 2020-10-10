Дональд Трамп продолжает предвыборную агитацию, в процессе которой не забывает говорить и об Украине и России. 9 октября в радиоэфире он заявил, что относился к России очень жестко – как никто раньше. А вот к Украине – очень хорошо.

Президент США Дональд Трамп любым способом пытается поднять свой рейтинг перед выборами, которые состоятся 3 ноября. 9 октября он выступил в прямом эфире на радио в The Rush Limbaugh Show, пишет 24 канал.

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Шоу Раша Лимбо, известного обозревателя и политического журналиста, очень популярно среди людей так называемой "консервативной Америки" (то есть, республиканцев или просто антилибералов).

Трамп воспользовался случаем подогреть преданную себе аудиторию, поэтому в очередной раз раскритиковал политику своего предшественника демократа Обамы. В том числе и к Украине и России.

Трамп настаивал, что его успехи в политике по сдерживанию России куда более существенные: "Никто не проводил по России более жесткую политику, чем я". А аргументы привел такие:

"Я добился, чтобы расходы НАТО на оборону от России выросли – на четыре сотни миллиардов".

"Я указал на проблему с газопроводом "Северный поток-2".

"Я заявил Германии: "Вы платите России миллиарды долларов, а мы должны защищать вас от России? Что это за сделка?"

Я дал противотанковые комплексы Украине, тогда как администрация Обамы поставляла туда подушки. Я дал Украине деньги. Никто, никто не был более жестким к России!

– эмоционально подытожил Трамп.

Заявление Трампа об Украине и России: видео