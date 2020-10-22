Президент США Барак Обама, предшественник Дональда Трампа на этом посту, впервые выступил на предвыборном митинге за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. В выступлении Обама очень жестко раскритиковал политику Трампа.

Байден в администрации Обамы был вице-президентом, а сейчас имеет все шансы возглавить США. О выступлении Барака Обамы 21 октября в Филадельфии на митинге рассказали в Укринформе .

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Я никогда и не думал, что Дональд Трамп поддержит мое видение или продолжит мою политику. Но я думал, что ради страны он хотя бы проявит определенный интерес и серьезно отнесется к этой работе,

– заявил Обама.

И добавил, что в политике нынешнего главы Белого дома не стоит надеяться увидеть здравый смысл: мол, Трамп не показал никакой заинтересованности что-то делать или кому-то помогать, "кроме себя и своих друзей".

Особенно шокируют Обаму налоговая политика Трампа и слабая реакция его администрации на пандемию COVID-19. Обама говорит, что Трамп смягчил карантин, чем нанес стране значительный экономический ущерб.

Мы не можем позволить себе еще четыре года этого,

– подытожил Барак Обама.

Не мог он и не вспомнить об отсутствии обнародованной декларации Трампа. Обама предположил, что когда работал в юности продавцом мороженого, то платил государству больше налогов, чем миллионер Трамп.

Весь этот причиненный Дональдом Трампом комплекс негатива, по мнению Барака Обамы, "растоптал репутацию США в мире". Поэтому, мол, поддержка американцами Джо Байдена – единственный на самом деле выбор.

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Добавим, что это выступление Обамы в Филадельфии в штате Пенсильвания имеет особое значение. Большинство жителей штата проголосовали за демократа Обаму на выборах 2008 и 2012 годов. А вот в 2016 они поддержали республиканца Трампа.

Итак, Пенсильвания – один из штатов, результат выборов которого может быть определяющим для всей страны.