Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп уже 10 октября готов вернуться к публичной деятельности, так как завершил свое лечение от коронавируса. Врач президента считает, что Трамп "очень хорошо" отреагировал на предоставленное ему лечение.

Интересно, что 10 октября будет только 10 день с момента, когда Дональд Трамп объявил миру свой диагноз. О том, что Трамп может возобновить публичную деятельность сообщил врач Белого дома Шон Конли, передает "Радио Свобода".

Тем временем Демократы в Конгрессе США предпринимают попытку устранить Трампа: какова реакция президента

Суббота (10 октября) будет 10-м днем с момента установления диагноза в четверг, и, исходя из диагностики, которую проводила команда, я вполне надеюсь на то, что президент вернется к общественной деятельности к тому времени,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Трамп надеется 10 и 11 октября провести несколько митингов. Сначала во Флориде, а тогда – в Пенсильвании.



Мероприятия обычно посещают тысячи людей, многие участники не надевают защитные маски. Поэтому на публичном мероприятии у американцев есть высокий шанс инфицироваться COVID-19, ведь ситуация с распространением инфекции в США до сих пор неблагоприятная.



Коронавирус у главы Белого дома и его жены обнаружили 1 октября. Вечером этого же дня Трампа отправили в больницу, где он пробыл 5 дней. Американские СМИ писали, что после возвращения Трампа из больницы Белый дом превратился в рассадник вирусного заражения. О том, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса читайте в материале 24 канала.