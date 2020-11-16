Дональд Трамп вновь заявил, что считает себя победителем выборов президента. Он также убежден, что голосование сопровождали беспрецедентные нарушения Конституции.

Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь не принимает свое поражение на выборах. В своем твиттере он написал о беспрецедентных нарушениях Конституции.

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Он посетовал на то, что якобы фейковые СМИ постоянно предполагают, что Байден будет президентом, даже не позволяя команде Трампа показать, к чему она сейчас готовится.

А также насколько сильными были нарушения нашей великой Конституции на выборах-2020. Эти нарушения, возможно, не имели аналогов в прошлом,

– отметил Трамп.

О каких фальсификациях говорит Трамп

многие наблюдателей от Республиканской партии не пустили к месту подсчета голосов "во многих штатах";

демократы вносили изменения в бюллетени, чтобы помочь кандидату от своей партии;

результаты голосования по почте.

К слову, твиттер Трампа с пометкой о спорности этих утверждений.

Обратите внимание! 13 ноября в США объявили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал Байден – он получил 306 голосов, у Дональда Трампа – 232 голоса. Действующий президент 15 ноября в своем твиттере впервые публично отреагировал на победу Байдена.



Результаты выборов президента США / инфографика 24 канала