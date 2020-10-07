Президент США Дональд Трамп болен COVID-19, но чувствует себя после выписки из больницы хорошо. По меньшей мере, своим врачам он не сообщал о подозрительных симптомах. Вместо этого он сообщил о болезни своим подписчикам в соцсетях, причем сделал это так, что его посты удалили или заблокировали.

"Жизненно важные показатели стабильны", – об этом рассказал врач Дональда Трампа Шон Конли, как пишут в CNN . Чувствует Трамп себя хорошо и ни на какие симптомы болезни не жалуется.

Напомним Трамп вышел из больницы, вернулся в Белый дом и призвал не бояться коронавируса

О коронавирусе у Трампа стало известно 2 октября, на следующий день президента США госпитализировали в военный медцентр Уолтера Рида. Несколько дней он лечился, а 5 октября его отпустили обратно в Белый дом.

Обрадованный Трамп сразу написал о своем возвращении на работу в офис и о своем состоянии здоровья в фейсбуке и твиттере. Фейсбук пост почти сразу удалил, а твиттер – заблокировал. Об этом рассказали в ABC .

А все потому, что американский президент в тексте своего сообщения фактически приравнял COVID-19 с сезонным гриппом – грипп, мол, опаснее.

Приближается сезон гриппа! Многие люди ежегодно несмотря на наличие вакцины – иногда более 100 000 – умирают от гриппа. Мы собираемся закрыть свою страну? Нет, мы научились жить с этим, как и учимся жить с ковидом, который для большинства населения гораздо менее смертельный,

– эмоционально написал Трамп.

В компании Facebook отреагировали так: "Мы удаляем ложную информацию о серьезности COVID-19, поэтому удалили и это сообщение".

В компании Twitter твит не удалили, но заблокировали реакции на него и пометили как такой, в котором содержится потенциально вредная информация.



Твит Трампа о коронавирус / Скриншот

Заметим, что в США по состоянию на 6 октября умерли от коронавируса более 215 тысяч человек. Почти 8 миллионов людей были или являются инфицированными.