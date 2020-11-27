Дональд Трамп все еще не признал свое поражение на президентских выборах в США 2020 года. И все же пообещал уйти с должности – если выборщики в итоге проголосуют за Байдена.

После телемоста с военными на День благодарения президент США Дональд Трамп коротко ответил на несколько вопросов журналистов. Среди них – о признании поражения на президентских выборах. Об этом рассказали в Fox News.

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Главным вопросом к Трампу был: оставит ли он Белый дом и свою должность (ведь сейчас понятно, что выборы выиграл демократ Джозеф Байден).

Конечно, я сделаю это... Вы знаете, что я это сделаю,

– ответил Трамп.

А дальше уточнил, что поступит так, если выборщики проголосуют за Джозефа Байдена (голосование состоится в декабре). Но если они так проголосуют – то сделают ошибку.

Трамп до сих пор убежден, что к признанию результатов выборов 2020 года "еще предстоит пройти долгий путь".

Также у Трампа спросили журналисты, трудно ли ему будет признать поражение. "Конечно. Вы это и так знаете", – ответил тот.

Напомним, в понедельник, 23 ноября, Трамп позволил начать процедуру передачи власти Джо Байдену. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать, что нужно" по первичным протоколам.

Не могли не спросить у действующего президента США и о том, планирует ли он баллотироваться от республиканцев в 2024 году.

Трамп уклонился от ответа: "Сейчас не хочу говорить о 2024".