Дональд Трамп заявил, что инфраструктура выборов в США такая же, как в странах третьего мира. В настоящее время действующий президент США продолжает уверять, что именно он победил на выборах.

Комментируя избирательную инфраструктуру Соединенных Штатов, Дональд Трамп сделал интересное сравнение, сообщает The Hill.

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Мы как страна третьего мира,

– сказал Трамп.

Он также вновь утверждал, что на выборах президента США было распространено массовое мошенничество. "Я не знаю, что будет дальше. Я знаю одно, Джо Байден не получил 80 миллионов голосов", – заявил действующий президент.

Политик убежден, что за него проголосовали значительно больше, чем 74 миллиона избирателей. По его словам, бюллетени с голосами, поданными за него, были уничтожены.

Относительно инаугурации Байдена, то Трамп не знает, посетит ли ее.