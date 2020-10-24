Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп станет посредником в войне между Азербайджаном и Арменией. Все для того, чтобы помочь урегулировать конфликт.

Пока неизвестно, проводил ли уже президент переговоры с руководителями Азербайджана и Армении. Об этом сообщает преспул Белого дома.

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В одном из разговоров Трамп заявил, что стал представителем в переговорах между сторонами-противниками. Также президент США положительно отозвался об американо-армянской общине.

Что известно о войне в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался 27 сентября 2020 года.

Представители Армении и Азербайджана 9 октября прибыли в Москву для трехсторонних консультаций. Тогда они договорились о перемирии.

Впрочем, на следующий день в Баку сообщили о нарушении условий договора.

Обе стороны конфликта настроены очень решительно. Например, премьер Армении Никол Пашинян призвал свой народ бороться до конца с оружием в руках.

В течение всей ночи 23 октября в Нагорном Карабахе продолжались активные боевые действия. Азербайджан разрушил несколько опорных армянских пунктов.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией: детали в видео