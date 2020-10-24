Трамп станет участником переговоров по войне в Нагорном Карабахе: детали
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп станет посредником в войне между Азербайджаном и Арменией. Все для того, чтобы помочь урегулировать конфликт.
Пока неизвестно, проводил ли уже президент переговоры с руководителями Азербайджана и Армении. Об этом сообщает преспул Белого дома.
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В одном из разговоров Трамп заявил, что стал представителем в переговорах между сторонами-противниками. Также президент США положительно отозвался об американо-армянской общине.
Что известно о войне в Нагорном Карабахе
- Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался 27 сентября 2020 года.
- Представители Армении и Азербайджана 9 октября прибыли в Москву для трехсторонних консультаций. Тогда они договорились о перемирии.
- Впрочем, на следующий день в Баку сообщили о нарушении условий договора.
- Обе стороны конфликта настроены очень решительно. Например, премьер Армении Никол Пашинян призвал свой народ бороться до конца с оружием в руках.
- В течение всей ночи 23 октября в Нагорном Карабахе продолжались активные боевые действия. Азербайджан разрушил несколько опорных армянских пунктов.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией: детали в видео