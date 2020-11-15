Президент США Дональд Трамп заявил, что его конкурент Джо Байден победил якобы из-за фальсификаций на выборах. В штабе демократа уже отреагировали на такое заявление и отметили, что эти слова действующего лидера Штатов являются лишь очередным подтверждением победы Байдена.

Представители Байдена считают положительным тот момент, что Трамп вероятно готов смириться с результатами выборов президента США. Об этом рассказал помощник Джо Байдена Рон Клайн в эфире телекомпании NBC.

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Я отношусь к этому как к очередному подтверждению реальности, которая заключается в том, что Джо Байден выиграл выборы. Если президент смириться с этой реальностью, то это бесспорно позитивный момент,

– заявил Клайн.

По его словам, в результатах выборов не может быть никаких сомнений, ведь Байден набрал на несколько миллионов голосов избирателей больше, чем Трамп.

"Не по публикациям Дональда Трампа в твиттере определяется, станет ли Джо Байден президентом – это делают американцы", – заметил он.

Также штаб Байдена ожидает, что Управление общих служб США, которое выполняет функции надзорного органа в американской администрации, вскоре подтвердит победу демократа на выборах.

Что заявил Трамп о победе Байдена

Дональд Трамп 15 ноября в своем твиттере впервые публично отреагировал на победу Джо Байдена. Он заявил, что Байден победил, потому что выборы были фальсифицированными, без надзирателей, а голосование проводилось по подсчетам частной компании Radical Left, у которой есть плохая репутация.

Однако впоследствии действующий президент США передумал и написал новый твит. В нем Трамп отметил, что Байден якобы победил только по данным фейковых СМИ. Кроме того, он не планирует сдаваться и будет дальше доказывать свою победу.



Результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала