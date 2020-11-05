Действующий президент США Дональд Трамп, который стремится переизбраться на второй срок, требует, чтобы комиссии остановили подсчет голосов. Кроме того, он планирует через суд обжаловать результаты выборов в штате Невада.

По информации штаба Трампа, по меньшей мере 10 тысяч голосов, подсчитанных в этом штате, принадлежат людям, которые уже не проживают в Неваде. Об этом сообщает Fox News.

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Что известно о голосовании в Неваде

Ожидается, что в ближайшее время в Неваде объявят результаты подсчета голосов на президентских выборах. Согласно предварительным данным, в штате лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Если это подтвердится, то оппонент Трампа получит необходимые для избрания президентом 270 голосов коллегии выборщиков.

Кроме того, сам Трамп в твиттере призвал комиссии прекратить подсчет голосов.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Отметим, ранее в штабе Трампа заявляли, что планируют обжаловать результаты выборов в еще 2 штатах – Мичигане и Висконсине. Все потому, что у наблюдателей от республиканцев якобы не было доступа ко всем бюллетеням.

Однако, по данным ОБСЕ, фальсификаций на выборах в США не было.

Обратите внимание! В погоне за пост президента США лидирует Джозеф Байден, который получил 253 голоса выборщиков. В Трампа пока – 213 голосов.