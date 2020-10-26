Президент США Дональд Трамп утверждает, что Армения и Азербайджан соблюдают перемирие. Хотя 26 октября Ереван заявил о тяжелых боях в Нагорном Карабахе.

По убеждению Трампа, режим прекращения огня в Нагорном Карабахе до сих пор действует, сообщает Интерфакс.

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Что известно о третьем перемирии между Ереваном и Баку

Армения и Азербайджан договорились о перемирии 25 октября в Вашингтоне при посредничестве США. Обе стороны уверяли, что будут придерживаться договоренностей.

Трамп ранее заявлял, что урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном достаточно просто.

Срыв третьего перемирия в Нагорном Карабахе: коротко

Перемирие начало действовать утром 26 октября.

Однако практически сразу после начала перемирия в Азербайджане заявили об обстреле со стороны Армении. Правда, в Ереване эти обвинения отвергали.

Впоследствии в Армении заявили, что ситуация в регионе ухудшилась. В частности, в Минобороны страны отметили, что на юго-востоке Арцаха идут тяжелые бои.

К слову, это уже третье перемирие, о котором договорились и сразу сорвали Армения и Азербайджан.