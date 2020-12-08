Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к конгрессменам-республиканцам с призывом отдать свой голос против законопроекта об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. Он напомнил, что имеет право наложить вето на этот документ.

Трамп подтвердил, что законопроект должен отменить 230 статью закона о телекоммуникациях 1996 года. Об этом он сообщил в своем твиттере.

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О чем речь

По его словам, закон:

освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента;

предусматривает сокращение контингентов США за рубежом и защиту национальных американских памятников.

Однако конгрессмены могут обойти президентское вето. Для этого в обеих палатах Конгресса против него должны проголосовать 2 трети лиц. Ожидается, что Палата проголосует за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год.

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

Что предусматривает законопроект

Законопроект содержит положения об усилении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Также в нем говорится о санкциях:

при содействии продажи, аренды или предоставления трубоукладочных судов для строительства газопроводов;

предоставление страхования и перестрахования, услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Также проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предусматривает введение новых санкций против Турции за приобретение ею российских ЗРК С-400. В частности, президенту предлагают в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести 5 или более санкций в отношении турецких чиновников, участвовавших в процессе приобретения С-400.

Обратите внимание! Санкции могут ввести в соответствии с законом о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA). Действующим законом за соглашение с Россией запрещены продажи Турции истребителей F-35.