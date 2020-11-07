Трамп убеждает, что в Пенсильвании украли десятки тысяч голосов
Действующий президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп убежден, что в Пенсильвании десятки тысяч голосов получили незаконно. Сейчас в штате побеждает представитель демократов Джозеф Байден.
За подсчетом сотни тысяч голосов нельзя было наблюдать. Об этом Трамп написал в твиттере.
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Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 20:00 во вторник (3 ноября – 24 канал), в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании,
– заявил Трамп.
Кроме того, республиканец добавил, что незаконные голоса якобы были и в нескольких других штатах, где результат был шатким.
Кто побеждает в Пенсильвании
Подсчет голосов в Пенсильвании еще продолжается.
Однако 95% голосов уже посчитали. По последней информации, Байден получает 49,6% голосов избирателей в штате, а Трамп — 49,1%. Таким образом демократ опережает республиканца на 28 833 голоса.
Выборы в США: что известно
- Выборы 46 президента США состоялись 3 ноября.
- Около 100 миллионов американцев голосовали по почте из-за пандемии коронавируса.
- Сейчас Байден получил 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. Для победы нужно 270 голосов.
- Ранее Байден заявлял, что его победа – неизбежна. В то же время Трамп говорил о фальсификации выборов и намерениях обращаться в Верховный суд.
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