Действующий президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп убежден, что в Пенсильвании десятки тысяч голосов получили незаконно. Сейчас в штате побеждает представитель демократов Джозеф Байден.

За подсчетом сотни тысяч голосов нельзя было наблюдать. Об этом Трамп написал в твиттере.

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Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 20:00 во вторник (3 ноября – 24 канал), в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании,

– заявил Трамп.

Кроме того, республиканец добавил, что незаконные голоса якобы были и в нескольких других штатах, где результат был шатким.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Кто побеждает в Пенсильвании

Подсчет голосов в Пенсильвании еще продолжается.

Однако 95% голосов уже посчитали. По последней информации, Байден получает 49,6% голосов избирателей в штате, а Трамп — 49,1%. Таким образом демократ опережает республиканца на 28 833 голоса.

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