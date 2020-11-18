Дональд Трамп решил уволить руководителя Агентства по кибербезопасности США Криса Кребса. А все потому, что Кребс не усмотрел в выборах президента США никаких нарушений или фальсификаций.

Президент США Дональд Трамп снял с должности главу Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса. Об этом сам Трамп написал в тв иттере.

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Глава Белого дома объяснил, что заявления Кребса (занимал должность директора агентства с момента его создания в 2018 году) о выборах президента в США – "очень недостоверные".



Трамп уволил главу CISA за несогласие со своей позицией / Скриншот с твиттера

Речь идет о заявлении CISA, что выборы президента США в 2020 году стали самыми безопасными в истории. А доказательств, что бюллетени с голосами избирателей были утрачены или отданы в пользу другого кандидата – нет.

Такая позиция идет в разрез с заявлениями Дональда Трампа , который считает, что на выборах были "массовые нарушения и мошенничество".

Заметим, пока что есть больше оснований считать именно заявления Трампа недостоверными – его команде не удалось доказать в судах ни одного факта мошенничества или фальсификаций, о которых заявлял штаб кандидата от республиканцев.