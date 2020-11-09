Дональд Трамп уволил Марка Эспера с поста министра обороны и назначил нового главу ведомства. Им стал директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер.

О кадровых изменениях пока еще президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал в своем твиттере.

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Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержден Сенатом), будет исполнять обязанности министра обороны, начнет немедленно,

- написал Трамп.

Кроме того, он уволил с этой должности Марка Эспера, который возглавлял министерство еще с 2017 года.

Ряд американских СМИ на прошлой неделе писали, что Эспер уже подготовил заявление об отставке. Издание Politico сообщало, что Трамп в ближайшее время планирует вести себя как переизбранный президент. В частности, уволить директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны.

Обратите внимание! Хотя подсчет голосов в США еще не завершен, по предварительным результатам Байдена объявили победителем выборов. Трамп отказывается признавать свое поражение. Он заявляет о мошенничествах в нескольких штатах. Все о выборах в Соединенных Штатах и их результатах читайте по ссылке.