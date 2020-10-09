Дональд Трамп вернулся в Белый дом, но это уже другая резиденция. Там почти нет людей, а ближайшие партнеры и работники или больны, или на карантине. Обычные рабочие говорят о страхе и отчаянии.

Обычные рабочие остались без защиты

Поскольку Белый Дом пока является едва ли не самым опасным зданием в США, там осталось мало политических помощников Трампа. Но каждое утро в его стенах работает целая армия обычных рабочих. Они чистят, гладят, готовят, убирают и – уже сейчас – дезинфицируют помещения. 24 канал рассказывает, как Белый Дом стал зараженной зоной.

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Часто у них нет защиты и больших денег, но они очень держатся за свою работу, потому что она часто идейная и карьерная. Президенты меняются, а эти люди остаются. Многим уже за 50 лет, многие относятся к цветным меньшинствам – оба фактора повышают риск заболевания COVID-19.



Труднее всего в Белом Доме сейчас обычным работникам / Фото Marketplace.org

Издание The Atlantic пишет о тех, кто готовил Белый Дом к возвращению президента Трампа из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Итак, день начинается очень активно: шеф-повар готовит завтрак для первой пары страны на кухне второго этажа.

Персональный смотритель за одеждой доводит сапоги президента до блеска. Другие уже ждут первых желаний лидера свободного мира, в то время как вокруг все полируют, стирают пыль, флористы расставляют свежие букеты. Когда Трамп вернулся в Белый Дом, он зашел в дом к этим людям.

Многие из них принципиально аполитические, их работа остается незаметной для американцев. Но именно из-за действий и взглядов президента, работая, они подвергают себя и свои семьи значительному риску. "Эти люди находятся вне известных людей. И если что, их не отправят в Уолтер Рид в вертолете президента", – пояснила Диша Дайер, бывшая социальная секретарша в Белом Доме во времена Обамы.



Трамп в коридорах Белого Дома / Фото China Daily

Конечно, они за это серьезно переживают. Наибольшая угроза – примерно для сотни работников в резиденции президента. Проще говоря, в его частных апартаментах. Там с первой парой люди сталкиваются постоянно и каждый день. Они ездят с Дональдом и Меланиею в лифте (их в здании три, всего в Белом Доме шесть этажей – 24), помогают добраться, куда им надо, гладят и меняют одежду, приносят им еду и т.д.

Весь персонал должен носить маски, даже если Трамп и его приближенные отказываются. Также маски обязательны для работников службы нацбезопасности.

"От Западного Крыла до Восточного Крыла через резиденцию, от магазина цветов до дворецкого – все почувствуют вспышку вируса", – констатирует для The Atlantic Диша Дайер. Особенно это касается садоводов, поваров, охранников, стенографов, уборщиков и других.

Это не только о Белом Доме и 400 человек там. Это также об их семьях, к которым они придут, их детях и детских контактах в школе. Общество уязвимо без работы с контактами,

– пояснил NYT доктор Барокас.

Трамп, его семья и близкие политические советники изредка (если вообще) носят маски. Президент часто умаляет угрозу вируса, даже когда заболел сам. Лидера страны не тестируют постоянно, а следовательно, каждое его появление среди людей является потенциальным распространением вируса.

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"Обслуживающий персонал действительно будет рисковать жизнью ради этой работы", – подтвердила The Atlantic Кейт Броуер, которая написала книгу "Резиденция" о секретах жизни Белого Дома при нескольких президентах. Работа не только престижная, но и дает право на пенсию за выслугу лет, поэтому они не будут рисковать, разговаривая с прессой.

Команда получила сообщение "заболели – сидите дома" только когда заразился президент и оно было первым подобным. Среди рабочих были положительные результаты, но правила безопасности не выполнялись строго даже во время пандемии. Глава администрации Марк Медоус не отправлял штату резиденции письма с новостями, хотя борьбу с ковидом в Западном Крыле возглавлял именно он.

Не следя за контактами: почему произошла вспышка в Белом Доме



Кто заразился на ивенте в Розовом Саду / Графика NYT

Журналисты NYT сообщили и о другой ситуации: в резиденции президентов США не делают отслеживания контактов и опираются на быстрые тесты ковида, которые могут давать неправильные результаты. Когда произошла мощная вспышка после происшествия в Розовом Саду, на которой Трамп представил свою номинантку в Верховный Суд – Эми Кони Барретт – расследование практически не проводили.

Многие в Белом Доме не надевают маски, так как их боссы этого не делают. Такое поведение вышло за пределы Западного Крыла. Заместитель пресс-секретаря Белого Дома Брайан Моргенштерн объяснил это "персональной ответственностью" в эфире NPR.

Там, скорее всего, и заразились президент и первая леди Мелания Трамп, а с ними – еще 7 человек. Все усилия свелись к отправке электронных мейлов, что "вы могли быть в контакте с больными коронавирусом". Это, конечно, не является работой с контактными лицами.

Уважаемое агентство по здравоохранению так не работает с кластером смертельного вируса,

– рассказала NYT Эрин Сандерс, эксперт в этом вопросе из Бостона.

Без профессионалов Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) был отстранен от процесса. Они имеют лучшие государственные знания относительно эпидемий, но их помощь не была востребована администрацией. Отслеживание контактов – ключевой элемент борьбы с эпидемией, который позволяет остановить ее распространение дальше.

Особенно после события, которое могло стать "супер-распространителем". Эксперты по этому вопросу сказали NYT, что угроза существовала для сотен людей, собравшихся в Розовом Саду. Чиновники в частных разговорах говорили, что с ними никто не контактировал.

"Это полноценное отречение от своих обязанностей со стороны администрации, – утверждает доктор Джошуа Барокас, эксперт из Университета Бостона. – Идея, что CDC не работает с контактами, чтобы установить источник заболевания – массивная угроза для общественного здоровья".

Весь ивент должен был быть опрошен и протестирован, добавляет эпидемиолог Ивонн Мальдонадо.

Белый Дом говорит о программе работы с контактами и "интеграции" с CDC, но эта "интеграция" выражается в присоединении только одного специалиста из Центра к медицинской команде Белого Дома, не больше. А правила говорят, что Центр о помощи должны именно попросить. Даже когда список из 206 имен выдали, там не было телефонов, только электронные адреса. А нужны еще город и штат.



Дебаты Трампа и Байдена / Фото qz.com

За 48 часов до диагноза Трамп успел: провести дебаты с Байденом, поехать на встречу с тысячами сторонников в Миннесоту, встретиться с донорами в гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси. Это уже не говоря о работе с командой в Белом Доме без масок.

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Джидд Дир, один из спикеров Белого Дома, встал на защиту администрации: все, кто был в поездке с президентом, получили просьбу о карантине, контакты для поездки в Бедминстер отслеживали. Гостям Белого Дома сказали: они могут снять маску, если их тест – отрицательный. Но проблема в том, что после нескольких отрицательных результатов может появиться положительный, а еще в том что экспресс-тесты могут быть неверны.

"Вы можете быть здоровы утром, а днем ​​будут симптомы. Белый Дом слишком полагался на тестирование, поэтому эта вспышка и произошла", – прокомментировал NYT доктор Томас Фриден, который возглавлял CDC при Обаме. Главный врач Белого Дома Конли не смог дать четкого ответа, как планируют обеспечивать безопасность по возвращению Трампа.

Все это могло случиться по вине Тони Орнато, заместителя главы администрации по операциям (Deputy Chief of Staff или DCOS – 24). Это очень влиятельная должность в иерархии. На ней человек управляет передачей дел между приписанными к штату медиками и военными, через него проходят все активности президента и кулуарные подробности.

Орнат формально еще член Секретной Службы, которая охраняет президента, поэтому его повышение сразу в Западное Крыло вызвало немало вопросов. Вместо безопасности он теперь играет мощную политическую роль. Впрочем, как показывает история, играет не очень удачно.

Заразная зона, защитные костюмы, пустые залы



Пустыми, полутемными комнатами теперь ходят разве что дезинфекторы / Фото WBUR

В отличие от персонала, который должен работать ежедневно, политическая команда наоборот, пытается всеми возможными путями не ходить на работу. Те, кто там еще есть, описывают главное здание США как пустое, где ходят люди в защитных костюмах, постоянно все дезинфицируют.

Полноценная эпидемия в Белом Доме Советники Трампа и его помощники не доверяют друг другу, потому что неизвестно, кто еще заразился. Сейчас это уже почти 20 человек. Список Советники Трампа и его помощники не доверяют друг другу, потому что неизвестно, кто еще заразился. Сейчас это уже почти 20 человек. Список включает советниц Хоуп Хикс и Келлиан Конуэй, спичрайтера и идеолога Стивена Миллера, пресс-секретаря Кейли МакЭнани и ее команду, помощника Николаса Луну, председателя избирательной кампании Билла Степина. Один военный, приставленный непосредственно к Овальному кабинету, сдал положительный тест на коронавирус.



Дональд Трамп снимает маску на балконе Белого Дома / Фото Vox

Когда Трамп вернулся, первое, что он сделал – сорвал маску на Балконе Трумэна и пошел внутрь, еще будучи потенциально заразным. За дверью его ждал полный хаос. Президенту порой приходилось прилагать усилия, чтобы "поймать воздух", которого ему все еще не хватает. Многие злятся на главу администрации Марка Медоуса, который якобы "даже не пытается контролировать президента" и действует больше как друг.

"Нам, кто здесь еще остался, работать комфортно", – утверждала на камеры Алисса Фарах, директор по коммуникациям Белого Дома. Но многие считают наоборот, что ситуация вышла из-под контроля. Многие из чиновников думает что они живут в последние дни администрации Трампа.

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер работают из дома из-за "чрезмерной осторожности", а значит, знакомых лиц в Белом Доме меньше. Работники недовольны тем, что им не говорят всей правды о ситуации, как планируют бороться со вспышкой.

Близкие к Трампу люди хотели, чтобы он полностью выздоровел в резиденции, чем продолжал ходить домом без маски. Первоначально план был, что он вообще не придет в Западное Крыло. Поэтому лидеру США были доступны частная резиденция, Картографическая комната и Дипломатическая приемная. Президент все равно вернулся в Овальный кабинет.

С ним были только глава администрации Марк Медоус и заместитель Медоуса Дэн Скавино. На первом этаже, возле медицинской станции, создали еще несколько временных кабинетов. Еще одна весомая проблема – качество воздуха внутри здания. Дом очень старый, с узкими коридорами, вентиляция там далеко не идеальна. Это плохо для пациентов с коронавирусом.

Заходить и быть рядом с президентом теперь можно только в полном защитном снаряжении: перчатки, желтый халат и очки; и только если кого-то ждут или позвали. В Белый Дом заказали запас СИЗ и масок, их склад теперь возле Овального кабинета.

Об этом стало известно из письма под названием "Меры безопасности и взаимодействие с Президентом". Если находитесь на расстоянии 2 метров, нужна лишь маска и санитайзер. Перед тем, как выйти, человек должен выбросить в мусор перчатки и халат. А вот очки, при условии постоянной очистки, можно сохранить, далее вымыть руки/обработать санитайзером.

Трамп хочет показать нации, что он до сих пор во главе и может управлять государством. Проблема в том, что это может быть ложное ощущение, спровоцированное экспериментальными лекарствами, которые ему давали. Также эйфория и временный прилив сил характерные для дексаметазона, который тоже входит в план лечения лидера США.

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Есть опасения, что ситуация резко изменится, как только он закончит курс стероидов. Даже если сейчас ему хорошо и он не чувствует симптомов, это может измениться уже довольно скоро. Между тем, до выборов – меньше месяца.