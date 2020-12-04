Трамп обещает вето на оборонный бюджет: под угрозой санкции в отношении "Северного потока-2"
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет страны. Возмущение главы Белого дома вызвала статья, освобождающая соцсети от ответственности за комментарии пользователей.
Трамп требует изменить законопроект "Об обороне"
Американский президент считает, что это угрожает нацбезопасности и честности выборов. Об этом Трамп сообщил в Твиттере.
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Очень печально для нашей нации, но, похоже, сенатор Джим Инхоф не будет включать пункт о прекращении действия статьи 230 до законопроекта "Об обороне". Это плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс сделать это. Потому что я наложу вето!
– написал Трамп.
В законопроекте – расширенные санкции против "Северного потока-2"
Отметим, что накануне Конгресс завершил работу над проектом оборонного бюджета на 2021 год. В частности, в документ внесли расширенные санкции против российского проекта "Северный поток-2". Планируется наказывать компании, которые продают, дают в аренду или просто предоставляют суда для строительства трубопровода.
Что известно о "Северном потоке-2"?
Это газопровод, который Россия строит в обход Украины в Германию. Если его таки удастся завершить, Украина ежегодно будет терять миллиарды долларов. Строительство завершено более чем на 90%. Работа над газопроводом заморожена из-за мощных санкций США в отношении компаний, работающих над проектом.
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