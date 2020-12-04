Действующий президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет страны. Возмущение главы Белого дома вызвала статья, освобождающая соцсети от ответственности за комментарии пользователей.

Трамп требует изменить законопроект "Об обороне"

Американский президент считает, что это угрожает нацбезопасности и честности выборов. Об этом Трамп сообщил в Твиттере.

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Очень печально для нашей нации, но, похоже, сенатор Джим Инхоф не будет включать пункт о прекращении действия статьи 230 до законопроекта "Об обороне". Это плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс сделать это. Потому что я наложу вето!

– написал Трамп.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2020

В законопроекте – расширенные санкции против "Северного потока-2"

Отметим, что накануне Конгресс завершил работу над проектом оборонного бюджета на 2021 год. В частности, в документ внесли расширенные санкции против российского проекта "Северный поток-2". Планируется наказывать компании, которые продают, дают в аренду или просто предоставляют суда для строительства трубопровода.

Обратите внимание! Во время каденции Дональда Трампа у него случилось много курьезов и даже конфликтов с соцсетями. Твиттер неоднократно обозначал, как недостоверные, сообщения главы Белого дома. Сам Трамп считает, что соцсети должны быть контролируемы законами.