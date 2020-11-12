Президент США Дональд Трамп почти неделю не появлялся на публике – после того, как большинство СМИ согласились, что побеждает на выборах 2020 года Джо Байден. 11 ноября Трамп таки появился перед телекамерами.

Дональд Трамп впервые после сообщений СМИ о его поражении на президентских выборах появился перед телекамерами. Это произошло на церемонии возложения памятного венка в День ветеранов 11 ноября, о которой отчиталась пресс-служба Белого дома.

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Видео мероприятия со своим участием сам Трамп опубликовал в твиттере. Он вместе с вице-президентом Пенсом и другими должностными лицами почтили память неизвестного солдата на Арлингтонском военном кладбище.

Заметим, Дональд Трамп не делал никаких заявлений и ушел после церемонии, как только она закончилась.

Что интересно, последний раз Трамп появлялся на людях 5 ноября. Тогда он заявил журналистам, что демократы пытаются "украсть выборы". Именно эту скандальную пресс-конференцию убрали из эфира многих телеканалов США , мотивируя это тем, что президент говорит неправду.



Трамп принял участие в публичном мероприятии, но не делал никаких заявлений / Фото пресс-службы Белого дома

Выборы в США, напомним, состоялись 3 ноября. Предварительно победил Джо Байден, его уже поздравили ряд мировых лидеров, среди которых и Зеленский. Однако в некоторых штатах голоса могут перечислить. Официальные результаты голосования известны будут в декабре.