Трамп вышел из больницы, вернулся в Белый дом и призвал не бояться коронавируса
Президента США Дональда Трампа, который заболел на коронавирус, уже выписали из больницы. Вертолет отвез президента в Белый дом, где тот записал видеообращение к американцам с призывом не бояться инфекции.
Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в сопровождении охраны, сообщает Bloomberg.
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Американский президент, выходя из больницы, одел защитную маску, хотя никогда публично их не носил. Он не стал общаться с журналистами, а сразу же сел в вертолет.
Также от разговоров с представителями прессы Трампа отказался и по прибытии в Белый дом. Он лишь заверил, что действительно чувствует себя очень хорошо.
Общаться с американцами президент решил уже в привычный для себя способ – с помощью аккаунта в твиттере. Он записал видеообращение по поводу коронавируса.
Не бойтесь его. Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшее лекарство, все это было разработано недавно. Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью,
– заявил Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут восстанавливать работу предприятий, мол, американцы должны быть решительными, а он показал свой собственный пример.
Что интересно, Дональд Трамп уже вернулся к своей работе. Первым делом он подписал разрешения для компаний, обслуживающих нефтепроводы на границах с Канадой и Мексикой.
Что известно о коронавирусе у Трампа
- Сначала коронавирус обнаружили в помощницы президента Хоуп Хикс. Накануне она сопровождала Трампа на дебатах в Кливленде. Поэтому американский президент и первая леди сразу сдали тест на COVID-19. Утром 2 октября Трамп сообщил, что результат теста положительный. Глава США подчеркнул, что они с женой начинают карантин и пройдут через это вместе.
- Перед своей госпитализацией глава Белого дома даже записал видеообращение. В нем он поблагодарил своих сторонников за поддержку, сказал, что чувствует себя хорошо, но в госпитале должны убедиться, что все действительно в порядке. Также он добавил, что первая леди тоже чувствует себя отлично.
- Врачи Белого дома, комментируя процесс лечения президента США, ранее заявили, что вкололи Трампу коктейль антител для предотвращения осложнений.
- Однако у Трампа сообщали, что, несмотря на госпитализацию, он будет работать со специально оборудованного президентского офиса в больнице.
- Добавим, что Трамп достаточно пренебрежительно относился к карантину через коронавирус. Он отказывался носить маску в общественных местах. Мол, не хочет, чтобы таким его видели пресса и люди.