Президента США Дональда Трампа, который заболел на коронавирус, уже выписали из больницы. Вертолет отвез президента в Белый дом, где тот записал видеообращение к американцам с призывом не бояться инфекции.

Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в сопровождении охраны, сообщает Bloomberg.

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Американский президент, выходя из больницы, одел защитную маску, хотя никогда публично их не носил. Он не стал общаться с журналистами, а сразу же сел в вертолет.

Также от разговоров с представителями прессы Трампа отказался и по прибытии в Белый дом. Он лишь заверил, что действительно чувствует себя очень хорошо.

Общаться с американцами президент решил уже в привычный для себя способ – с помощью аккаунта в твиттере. Он записал видеообращение по поводу коронавируса.

Не бойтесь его. Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшее лекарство, все это было разработано недавно. Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью,

– заявил Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут восстанавливать работу предприятий, мол, американцы должны быть решительными, а он показал свой собственный пример.

Что интересно, Дональд Трамп уже вернулся к своей работе. Первым делом он подписал разрешения для компаний, обслуживающих нефтепроводы на границах с Канадой и Мексикой.

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