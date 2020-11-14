Дональд Трамп впервые с 5 ноября пообщался со средствами массовой информации. Политик прокомментировал будущую администрацию Белого дома, которая будет сформирована после выборов. В частности, высказался о возможном введении повторного локдауна.

По мнению Трампа, администрация во главе с Джо Байденом может вернуться к рассмотрению вопроса о введении общенационального карантина в стране. Об этом пишет USA Today.

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Дональд Трамп также отметил, что его администрация не собирается идти на изоляцию через COVID-19.

По некоторым подсчетам, прошедший локдаун стоил Америке 50 миллионов долларов и сотни тысяч рабочих мест в день.

В идеале, мы не пойдем на общий карантин снова. Я не пойду. Эта администрация не собирается объявлять никаких локдаунов,

– отметил он.

Трамп добавил, что здоровые американцы уже вернулись на работу и в школу, впрочем, власти продолжают выделять деньги на защиту пожилых людей и уязвимых групп населения.

Когда США начнет вакцинацию против COVID-19

Он сообщил, что вакцинация против коронавируса для населения США будет доступна уже в апреле 2021 года. Прежде всего делать прививки будут людям из группы риска и работникам медицины.

Кроме того, Трамп назвал реакцию своей администрации для решения вопроса вакцинации "единственной крупнейшей мобилизацией в истории США".

Несмотря на это, еще ни одна разработка вакцины не получила одобрения американского правительства.

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