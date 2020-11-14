Трамп высказался о планах будущей администрации Белого дома: детали
Дональд Трамп впервые с 5 ноября пообщался со средствами массовой информации. Политик прокомментировал будущую администрацию Белого дома, которая будет сформирована после выборов. В частности, высказался о возможном введении повторного локдауна.
По мнению Трампа, администрация во главе с Джо Байденом может вернуться к рассмотрению вопроса о введении общенационального карантина в стране. Об этом пишет USA Today.
Обратите внимание Выборы президента США: во всех штатах завершили считать голоса
Дональд Трамп также отметил, что его администрация не собирается идти на изоляцию через COVID-19.
По некоторым подсчетам, прошедший локдаун стоил Америке 50 миллионов долларов и сотни тысяч рабочих мест в день.
В идеале, мы не пойдем на общий карантин снова. Я не пойду. Эта администрация не собирается объявлять никаких локдаунов,
– отметил он.
Трамп добавил, что здоровые американцы уже вернулись на работу и в школу, впрочем, власти продолжают выделять деньги на защиту пожилых людей и уязвимых групп населения.
Когда США начнет вакцинацию против COVID-19
Он сообщил, что вакцинация против коронавируса для населения США будет доступна уже в апреле 2021 года. Прежде всего делать прививки будут людям из группы риска и работникам медицины.
Кроме того, Трамп назвал реакцию своей администрации для решения вопроса вакцинации "единственной крупнейшей мобилизацией в истории США".
Несмотря на это, еще ни одна разработка вакцины не получила одобрения американского правительства.
Президентские выборы в США: главное
- 3 ноября в Америке состоялись очередные президентские выборы.
- По подсчетам голосов во всех штатах и округе Колумбия, победу одержал демократ Джо Байден.
- Дональд Трамп обвинил демократов в фальсификациях и подал иски в суды в тех штатах, где, по его мнению, голоса были подсчитаны неправильно.
Поделиться новостью