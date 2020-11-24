Президент США Дональд Трамп впервые выступил в Белом доме с момента фактического поражения на президентских выборах. Его выступление длилось 62 секунды.

Он поздравил с высокими показателями на фондовой бирже. Как сообщает Politico, об этом Трамп сказал во время выступления 24 ноября.

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О чем говорил в выступлении

В своем минутном выступлении президент США рассказал об историческом достижении с работой собственной администрации.

Фондовый рынок Dow Jones только что достиг 30 тысяч, несмотря на ситуацию с COVID-19. Это – самый высокий показатель в истории. Это священное число – 30 тысяч. Никто не думал, что они когда-нибудь увидят его,

– отметил Трамп.

Также он сказал: "Я просто хочу поздравить всех людей в администрации, которые так много работали. И, самое главное, я хочу поздравить народ нашей страны. Потому что таких людей, как вы, нет".

Отметим! Через прогресс в создании вакцины от COVID-19 и перезагрузки власти в США 24 ноября 2020 года, цена на нефть Brent достигла самого высокого уровня с марта. Больше об этом читайте здесь.

Что произошло после выступления

Сразу после выступления президент США покинул зал. Он не стал отвечать на вопросы журналистов о признании им поражения на президентских выборах.

Прыжок показателя на фондовой бирже Dow Jones: что известно

Сегодня, 24 ноября, на фондовой бирже Нью-Йорка Dow Jones индекс ценных бумаг впервые превысил отметку в 30 тысяч.

Этот скачок показателя связан с новостями о вакцине от COVID-19 и началом передачи власти от Трампа Джозефу Байдену.

Минутная заявление Трампа: смотрите видео