Трамп не смог ответить, делали ли ему обязательный тест на COVID-19 перед дебатами
Глава Белого дома не помнит, тестировали ли его на коронавирус перед дебатами с Джо Байденом. Впрочем, проведение такого теста было обязательным.
Заметим, что фактически сразу после первых дебатов с Байденом Трамп объявил, что вместе с женой заболел коронавирусом. О том, что он не помнит, тестировали ли его перед дебатами, Трамп рассказал в эфире телеканала NBC.
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Не знаю, даже не помню. Меня все время проверяют. После дебатов, примерно через день или около того, я думаю, что это был вечер четверга, возможно, даже поздний вечер четверга, мой тест дал положительный результат. Именно тогда я впервые узнал об этом
– сказал президент.
Когда ведущая еще раз уточнила, сдавал ли он тест, как того требует комиссия по дебатам, Трамп ответил: "Возможно, я это сделал, а возможно, и нет".
Президент США отметил, что во время болезни чувствовал себя плохо и у него была небольшая температура. Впрочем, он отказался уточнить, была ли у него пневмония.
"Врачи сказали, что легкие, возможно, немного отличаются, немного заражены", – ответил Трамп.
Он добавил, что уже полон сил, чувствует себя хорошо и участвует в крупных предвыборных митингах.
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Что известно о коронавирусе у Трампа: кратко
- Дональд Трамп и его жена Мелания сообщили, что заразились коронавирусом 2 октября. Через несколько часов после этого сообщения президента госпитализировали в стационар в военно-медицинском госпитале.
- 5 октября Трампа выписали из больницы. Он вернулся в Белый дом, а уже 10 октября провел предвыборный митинг.
- Впоследствии стало известно, что президента США лечили экспериментальным медицинским препаратом. Это лечебное средство состояло из антител людей, выздоровевших от COVID-19.
- Журналисты провели расследование и обнаружили, что 3-дневное лечение Дональда Трампа могло стоить американцам более 100 тысяч долларов.