Глава Белого дома не помнит, тестировали ли его на коронавирус перед дебатами с Джо Байденом. Впрочем, проведение такого теста было обязательным.

Заметим, что фактически сразу после первых дебатов с Байденом Трамп объявил, что вместе с женой заболел коронавирусом. О том, что он не помнит, тестировали ли его перед дебатами, Трамп рассказал в эфире телеканала NBC.

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Не знаю, даже не помню. Меня все время проверяют. После дебатов, примерно через день или около того, я думаю, что это был вечер четверга, возможно, даже поздний вечер четверга, мой тест дал положительный результат. Именно тогда я впервые узнал об этом

– сказал президент.

Когда ведущая еще раз уточнила, сдавал ли он тест, как того требует комиссия по дебатам, Трамп ответил: "Возможно, я это сделал, а возможно, и нет".

Президент США отметил, что во время болезни чувствовал себя плохо и у него была небольшая температура. Впрочем, он отказался уточнить, была ли у него пневмония.

"Врачи сказали, что легкие, возможно, немного отличаются, немного заражены", – ответил Трамп.

Он добавил, что уже полон сил, чувствует себя хорошо и участвует в крупных предвыборных митингах.

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