Дональд Трамп снова попал в неприятность. Он назвал своего европейского коллегу премьером Франции, хотя тот является президентом страны.

Глава Белого дома оговорился на митинге в Мичигане. На такие слова американского лидера обратил внимание французский телеканал France24.

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Трамп заговорил о Макроне, когда рассказывал о выходе США из Парижского соглашения об изменении климата в 2017 году.

Знаете, что еще я остановил? Парижская хартия по климату. Мне очень нравится премьер-министр Макрон, но я как-то спросил о том, как обстоят дела, как сделка? Дела не очень,

– сказал американский президент.

Интересно, что доброжелательные отношения между президентами США и Франции со временем остыли. Курьезная ситуация, которую назвали "войной рукопожатий", произошла между ними в августе 2019 года. Тогда американский лидер демонстрировал свое фирменное крепкое и длинное рукопожатие, а его коллега противостоял натиску. Такое приветствие долго обсуждали в прессе.

Прошлогодняя война рукопожатий Трампа – Макрона: видео

13 second handshake between Trump, Macron. pic.twitter.com/utm8wdNKzW — Evan McMurry (@evanmcmurry) August 26, 2019