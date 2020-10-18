Трамп забыл, кем является Макрон: как он назвал французского лидера
Дональд Трамп снова попал в неприятность. Он назвал своего европейского коллегу премьером Франции, хотя тот является президентом страны.
Глава Белого дома оговорился на митинге в Мичигане. На такие слова американского лидера обратил внимание французский телеканал France24.
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Трамп заговорил о Макроне, когда рассказывал о выходе США из Парижского соглашения об изменении климата в 2017 году.
Знаете, что еще я остановил? Парижская хартия по климату. Мне очень нравится премьер-министр Макрон, но я как-то спросил о том, как обстоят дела, как сделка? Дела не очень,
– сказал американский президент.
Интересно, что доброжелательные отношения между президентами США и Франции со временем остыли. Курьезная ситуация, которую назвали "войной рукопожатий", произошла между ними в августе 2019 года. Тогда американский лидер демонстрировал свое фирменное крепкое и длинное рукопожатие, а его коллега противостоял натиску. Такое приветствие долго обсуждали в прессе.
Прошлогодняя война рукопожатий Трампа – Макрона: видео
Почему США вышли из Парижского соглашения об изменении климата?
Парижская хартия, подписанная странами в 2015 году, определяла план действий по сдерживанию глобального потепления: снижение выбросов, технологическое перевооружение, а также адаптация к изменениям климата.
В июне 2017 года Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату, потому что страна к 2025 году может потерять 2,7 миллиона рабочих мест, если будет выполнять все условия договора.