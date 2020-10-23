Президент США Дональд Трамп во время дебатов со своим оппонентом Джо Байденом заявил, что тот не смог помешать оккупации Крыма Россией, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы.

Более того – Трамп отметил, что Украине в то время не предоставили необходимого вооружения. В то же время глава Белого дома похвалил себя и добавил: именно он ввел санкции против России. Об этом Трамп сказал во время второго тура дебатов с Байденом, передает 24 канал.

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По его словам, администрация Барака Обамы "продавала подушки" Украине, а он начал поставлять оружие.

Именно при нем Россия забрала себе часть Украины,

– сказал Трамп в адрес Байдена.

Он добавил, что "продал противотанковые средства Украине", а также расширил возможности НАТО, настояв на увеличении взносов в Североатлантический альянс.

"Никто не был более жестким в отношении России, чем Дональд Трамп", – добавил американский лидер.

Обратите внимание! Финальные теледебаты между Трампом и Байденом перед выборами президента США прошли в университете Белмонт в Нэшвилле, штат Теннесси. Они продолжались 1,5 часа и были поделены на 6 тематических блоков по 15 минут на каждый. Эти дебаты прошли несколько спокойнее, чем предыдущие.



Главные тезисы Байдена и Трампа на финальных дебатах читайте в материале 24 канала.