Продавали подушки, а не вооружение: Трамп заявил, что Байден недостаточно помогал Украине
Президент США Дональд Трамп во время дебатов со своим оппонентом Джо Байденом заявил, что тот не смог помешать оккупации Крыма Россией, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы.
Более того – Трамп отметил, что Украине в то время не предоставили необходимого вооружения. В то же время глава Белого дома похвалил себя и добавил: именно он ввел санкции против России. Об этом Трамп сказал во время второго тура дебатов с Байденом, передает 24 канал.
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По его словам, администрация Барака Обамы "продавала подушки" Украине, а он начал поставлять оружие.
Именно при нем Россия забрала себе часть Украины,
– сказал Трамп в адрес Байдена.
Он добавил, что "продал противотанковые средства Украине", а также расширил возможности НАТО, настояв на увеличении взносов в Североатлантический альянс.
"Никто не был более жестким в отношении России, чем Дональд Трамп", – добавил американский лидер.