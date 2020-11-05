Республиканец Трамп, который борется за пост президента США с демократом Байденом, заявил, что в штате Мичиган тайно бросали много бюллетеней за его соперника. Тем временем там уже объявили победу Байдена, и этот результат может быть ключевым в гонке.

Победу Джо Байдена в Мичигане Дональд Трамп назвал результатом "вбросов" бюллетеней. Об этом он написал в твиттере. Трамп настаивает, что на самом деле в этом штате выиграл он.

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"Было большое количество тайно брошенных бюллетеней", написал Трамп. Похожие претензии он высказал к результатам и процессу подсчета результатов голосования в штатах Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина.

Также менеджер кампании Трампа Билл Степьен анонсировал иски в суд – потому, что, мол, наблюдателям не предоставили "полноценный доступ" к бюллетеням и местам подсчета голосов (речь шла о Мичигане и Висконсине).

Обратим внимание, что под постом Трампа Twitter оставил предупреждение: "Часть или все содержимое этого твита является спорным и может вводить в заблуждение относительно участия в выборах или другом гражданском процессе".



Твит Трампа о выборах в США с обвинениями в фальсификациях / Скриншот

В то же время в CNN пишут со ссылкой на источник в Белом доме, что даже республиканцы удивлены заявлениями Трампа. Мол, обвинения избирательных комиссий в мошенничестве – безосновательны и только ослабляют поддержку главы государства со стороны Республиканской партии.